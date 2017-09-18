Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривны. Такой рост социальных стандартов предусмотрено в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".
Законопроект также предусматривает рост прожиточного минимума для детей до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1492 гривны, с 1 июля - 1559 гривен, с 1 декабря - 1626 гривен. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 гривен, с 1 июля - 1944 грн, с 1 декабря - 2027 гривен. Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 гривны, с 1 июля - 1435 гривен, с 1 декабря - 1497 гривен.
В законопроекте на следующий год учтена инфляция на уровне 7%. Таким образом социальные стандарты будут расти быстрее инфляции.
Кабинет Министров зарегистрировал в парламенте законопроект 15 сентября, как предусматривает бюджетное законодательство.
В следующем году минимальная зарплата вырастет до 3723 гривен - законопроект о государственном бюджете-2018
- 18 Сентября 2017
- Власть
Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривны. Такой рост социальных стандартов предусмотрено в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".