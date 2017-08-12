В Николаеве повторно подсчитали бездомных собак - по сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на треть

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Подобная работа проводится уже второй год подряд. В 2016 году волонтеры насчитали на улицах города 7392 бездомных животных.

"Подсчет бездомных собак является одним из критериев эффективности работы нашего коммунального предприятия, - подчеркнула Людмила Ткач, руководитель КП "Центр защиты животных". - Благодаря этой процедуре мы можем следить за динамикой популяции животных, оценить эффективность действующих программ по регулированию их численности в Николаеве. На основе полученных данных будут разработаны меры, которые станут основой новой городской программы на 2018-2022 гг."

О методике и результатах нынешнего подсчета, который длился с 10 по 12 августа, рассказал президент общественной организации "Международные системы регистрации", основатель платформы "Аnimal-id.info" Виктор Копач.

"Подсчет проводился согласно международной методике WAP, по которой город делится на секторы, раскрашенные в четыре цвета. На основе этой методики мы разработали мобильное приложение, позволяющее формировать данные о каждом животном, секторе и т.д., - сообщил Виктор. - Николаев с помощью Google Maps был разделен на секторы, 39 из которых были просчитаны. Работа проводилась в определенный промежуток времени - с 7:00 до 9:00 утра. После того, как волонтеры обходили свой сектор, наши модераторы отдельно просматривали каждое сфотографированное животное, чтобы информация соответствовала всем стандартам."

По результатам подсчета, по состоянию на 12 августа 2017 года на улицах Николаева живут 4899 бездомных собак. По сравнению с прошлым годом, их количество уменьшилось примерно на треть.

Виктор Копач сообщил, что сейчас достигнута договоренность с КП "Центр защиты животных" о разработке инновационной системы, которая сделает работу предприятия максимально открытым. Это система электронного реестра всех собак города Николаева, которая будет способствовать уменьшению количества бездомных животных, быстрому возвращению утерянных любимцев, контролю за вакцинацией животных, улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.

"Когда бездомное животное попадает к ловцу, он его должен сразу сфотографировать с помощью специального приложения и на официальном сайте предприятия автоматически создается профиль собаки, - объяснил Виктор Копач механизм действия электронной системы. - Аналога этой системы не существует ни в Украине, ни даже в мире. Вы сможете проследить за животным с момента отлова до того, как его выпустят. На предприятии в профиль собаки смогут добавить новые фото и информацию, таким образом животное попадает в систему адопции (устройство в семьи). Кроме того, система в онлайн-режиме покажет количество стерилизованных животных, "усыновленных" и найденных владельцами. Также можно будет зарегистрировать своего любимца, не выходя из дома."

Идентификация, регистрация и контроль - это три составляющих, которые позволят решить проблему бездомных животных в Николаеве. Такой единогласный совет экспертов, среди которых Александра Мезинова, руководитель приюта "Сириус" в городе Киеве, председатель комиссии по защите животных при Киевской городской государственной администрации; Елена Бардан, председатель общественной зоозащитной организации «Феникс»; Людмила Ткач, директор КП "Центр защиты животных", Лидия Шуст, председатель общественной зоозащитной организации "Шарон".

"На это нужно примерно 3-5 лет, - отметила Александра Мезинова. - Благодаря работе коммунального предприятия и общественных зоозащитных организаций в Николаеве стерилизуется очень много бездомных животных. Если город поможет, будет еще больше. У КП есть мощности, однако, нет достаточного финансирования, в этом должен быть заинтересован город. Бездомные животные живут на улицах от года до пяти. Благодаря массовой стерилизации исключается фактор размножения, поэтому, количество животных уменьшается естественным путем. Николаеву предлагают превосходную систему электронного реестра, которая обеспечит идентификацию, электронный учет животных, высокий уровень адопции, регистрацию. Без этого проблему не преодолеть."

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета