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В Николаеве дети участников АТО будут учиться эстетическому воспитанию бесплатно

14 Августа 2017
Власть
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2017 08 14 estet-vospitanie
В школах эстетического воспитания дети участников антитеррористической операции будут учиться бесплатно.

Соответствующее решение приняли члены исполкома Николаевского городского совета в понедельник, 14 августа.

Так, согласно решению "О согласовании ежемесячной платы и установления дополнительных льгот за обучение в начальных специализированных художественных учебных заведениях (школах эстетического воспитания) на 2017-2018 учебный год" исполком установил льготы в размере 100% за обучение для следующих категорий:

  • дети военнослужащих Вооруженных Сил Украины срочной и контрактной формы службы и работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей;
  • дети, родители которых являются участниками антитеррористической операции;
  • дети, родители которых погибли (умерли) во время участия в проведении антитеррористической операции.

Кроме того, установлены дополнительные льготы по плате за обучение в размере 50% детям, родители которых являются участниками боевых действий на территории других стран.

 

 Отдел информационного обеспечения городского совета

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