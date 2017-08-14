В Николаеве дети участников АТО будут учиться эстетическому воспитанию бесплатно

Соответствующее решение приняли члены исполкома Николаевского городского совета в понедельник, 14 августа.
Так, согласно решению "О согласовании ежемесячной платы и установления дополнительных льгот за обучение в начальных специализированных художественных учебных заведениях (школах эстетического воспитания) на 2017-2018 учебный год" исполком установил льготы в размере 100% за обучение для следующих категорий:
- дети военнослужащих Вооруженных Сил Украины срочной и контрактной формы службы и работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- дети, родители которых являются участниками антитеррористической операции;
- дети, родители которых погибли (умерли) во время участия в проведении антитеррористической операции.
Кроме того, установлены дополнительные льготы по плате за обучение в размере 50% детям, родители которых являются участниками боевых действий на территории других стран.
Отдел информационного обеспечения городского совета