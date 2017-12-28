В каких газетах Николаевской области будут публиковать вызовы в суд?

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Об этом сообщает Апелляционный суд Николаевской области.

Соответствующее распоряжение «О печатных средствах массовой информации общегосударственной и местной сферы распространения, в которых в 2018 году размещаются объявления о вызове в суд ответчика, третьих лиц, свидетелей, место фактического проживания (пребывания) которых неизвестно, повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальные документы» было принято на заседании правительства 20 декабря, передает «ЗиБ». Премьер-министр зачитал его среди принятых правительством без обсуждения.

Итак, согласно документу, общегосударственным печатным СМИ остается газета «Урядовый курьер».

В Николаевской области к СМИ местной сферы распространения принадлежат «Южная правда» и «Рідне Прибужжя».

Пока действующим остается распоряжение КМУ № 972-р от 14.12.2016.







источник: times.com.ua

