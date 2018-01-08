В городе намерены проверять всех поставщиков воды даже без их согласия

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Об этом стало известно 5 января, во время встречи представителей Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с предпринимателями, которые поставляют разливную воду в Николаеве.

Начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Лариса Бурденко проинформировала присутствующих, о серьезности сложившийся ситуации с заболеванием гепатитом А в Николаеве и напомнила всем присутствующим о необходимости соблюдения требований санитарного законодательства при реализации воды.

«Нам нужна ваша помощь и ваша активность. Но, самое главное, чтобы мы с вами определились, какие срочные мероприятия по недопущению возникновения и распространению заболевания гепатита А и других инфекционных заболеваний, источником передачи которых может стать питьевая вода, необходимо провести», — отметила Лариса Бурденко.

По ее словам, что несоблюдение требований регламента, в частности: отсутствие лабораторных исследований качества воды, нарушений сроков прохождения медосмотра, несвоевременная промывка сетей и фильтров и т.д. может привести к тому, что реализуемая вода может представлять опасность для здоровья.

«Человек, который сидит в пункте очистки воды и не имеет необходимых условий для мытья рук, не имеет санузла, не имеет полотенца. Если вдруг окажется, что такой человек болен (ред гепатитом А) а может и безжелтушной формой, он потенциально может стать источником для групп людей при реализации воды», — заявила Бурденко.

Планируется провести проверки во всех фирмах — для этого есть соответствующие протокольное решение. Но предпринимателей призывают пойти навстречу и предоставить доступы на точки, указать необходимые данные фирмы и выбрать удобное время для проведения проверки.

«Мы планируем заходить к вам (фирмам ред.) на проверку и без вашего желания, для обследования объектов по эпидемиологическим показаниям», — акцентировала Бурденко.

После проведения проверок точек разлива результаты будут опубликованы на сайте Госпотребслужбы, дабы показать добросовестные фирмы и фирмы которые имеют неудовлетворительные результаты. Таким образом сформируется некий рейтинг предприятий и фирм по доставке качественной воды. Проверки планируют начать с 9 января.