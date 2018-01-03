В 2018 году меняются социальные стандарты

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В 2018 году установлены следующие размеры прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц: с 1 января 2018 года - 1700 грн., с 1 июля - 1777 грн., с 1 декабря - 1853 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения установлены следующие показатели:

- для детей до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1492 грн .; с 1 июля - 1559 грн .; с 1 декабря - 1626 грн .;

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 грн .; с 1 июля - 1944 грн .; с 1 декабря - 2027 грн .;

- для трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года - 1762 грн .; с 1 июля - 1841 грн .; с 1 декабря - 1921 грн .;

- для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 грн .; с 1 июля - 1435 грн .; с 1 декабря - 1497 гривен.

Минимальная зарплата на 1 января 2018 году составляет: в месячном размере - 3723 грн .; в почасовом размере - 22,41 гривен.

Обращаем внимание, что минимальная заработная плата является государственной социальной гарантией, обязательной на всей территории Украины для предприятий всех форм собственности и хозяйствования и физических лиц, использующих труд наемных работников, при любой системе оплаты труда.