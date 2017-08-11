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Управление здравоохранения городского совета призывает вакцинировать детей от кори

11 Августа 2017
Власть
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2017 08 11-vakcinacia
В лечебных учреждениях города по состоянию на 9 августа 2017 года в наличии 3678 доз бесплатной вакцины «Приорикс» КПК для прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита в возрасте 1 года и 6 лет, и для вакцинации детей, которые не были привиты вовремя по разным причинам.

При наличии вакцины КПК в лечебно-профилактических учреждениях города в настоящее время коллективный иммунитет детского населения города недостаточен для защиты детей от болезни в случае вспышки кори в городе.

Учитывая неблагоприятную эпидемическую ситуацию по кори в Украине, управления здравоохранения Николаевского городского совета обращается ко всем медицинским работникам и к родителям с просьбой ответственно отнестись к тому, что вопрос вакцинации детей против кори на сегодняшний день в городе стал очень важным.

Управление здравоохранения Николаевского городского совета предупреждает! Только прививка дает надежду родителям, что их дети останутся здоровыми!

 

Управление здравоохранения Николаевского городского совета

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