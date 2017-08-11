Управление здравоохранения городского совета призывает вакцинировать детей от кори

При наличии вакцины КПК в лечебно-профилактических учреждениях города в настоящее время коллективный иммунитет детского населения города недостаточен для защиты детей от болезни в случае вспышки кори в городе.
Учитывая неблагоприятную эпидемическую ситуацию по кори в Украине, управления здравоохранения Николаевского городского совета обращается ко всем медицинским работникам и к родителям с просьбой ответственно отнестись к тому, что вопрос вакцинации детей против кори на сегодняшний день в городе стал очень важным.
Управление здравоохранения Николаевского городского совета предупреждает! Только прививка дает надежду родителям, что их дети останутся здоровыми!
Управление здравоохранения Николаевского городского совета