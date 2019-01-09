Управление молодежной политики Николаевского городского совета объявляет конкурс проектов

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Срок реализации мероприятий с 01.03.2019 по 31.05.2019.

Проведение Конкурса предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 12 октября 2011 № 1049 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка» (с изменениями и дополнениями), а также Положением «О проведении в г. Николаеве конкурса по определению проектов и мероприятий, разработанных институтами гражданского общества, для реализации которых предоставляется финансовая поддержка из городского бюджета», утвержденного решением исполкома городского совета от 28 февраля 2014 № 199 (с изменениями).

Конкурс проводится в рамках программы «Молодежная политика» на 2019-2021 годы, в целях реализации государственной политики в части оказания поддержки общественным организациям и институтами гражданского общества в 2019 году для реализации программ, направленных на социальное становление и развитие молодежи.

Начало приема проектных предложений – 08.01.2019 г.

Окончательный срок приема проектных предложений – 08.02.2019 г. до 15:00.

Для участия в Конкурсе общественными организациями и институтами гражданского общества необходимо подать в указанный период времени полностью заполненную аппликационную форму проектного предложения со всеми приложениями (перечень документов 1 2 3 ).

Проектные предложения, поданные позже конечного срока или не в полном объеме, рассматриваться не будут.

Приоритет будет предоставляться тем проектам и мероприятиям, направленным на выполнение вышеупомянутых разделов Перечень задач и мероприятий Программы «Молодежная политика» на 2019-2021 годы, образовательным проектам и мероприятиям, а также проектам и мероприятиям, которые будут направлены на празднование Дня Европы. Заполненные заявки для участия в конкурсе необходимо подавать в письменном и электронном виде в отдел по работе с институтами гражданского общества управления молодежной политики Николаевского городского совета г. Николаев, ул. Инженерная, 1, каб. №107, тел: 37-56-56; 37-57-04 (e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ).