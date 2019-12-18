С 2020 года начнут действовать новые правила поступления в высшие учебные заведения

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В следующем году на бакалавра впервые будут принимать сертификаты ВНО 4-х лет: в 2017-м (кроме иностранных языков), 2018, 2019-го и 2020-го по всем предметам. Поступающий сможет подать сертификаты в любой комбинации (можно подать в одном пакете один сертификат 2017 года, один 2018 и 2019, или же все одного года).

Регистрация электронных кабинетов и загрузки в них документов начинаться 1 июля, а прием заявлений и документов - 13 июля. Заканчивается срок подачи заявлений в 18:00 22 июля - для поступающих только по сертификатам ВНО, и в 18:00 16 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

Расширены возможности для поступающих с особыми образовательными потребностями. В следующем году заведение должно будет обеспечить таким абитуриентам условия для прохождения экзаменов.

В 2019 году впервые состоялся единственный широкий конкурс, когда бюджетное место в учреждениях МОН и МОЗ на медицинские специальности шло по поступающим с лучшими баллами. В следующем году широкий конкурс также планируется провести с Государственной фискальной службой и Министерством культуры, молодежи и спорта.

Для вступления на ряд специальностей установленные пороговые баллы. Как и в прошлом году, 150 баллов ВНО по второму и третьему конкурсным предметам нужно иметь для поступления на специальности «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия». Немного повысился конкурсный балл на специальности «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения». Из 130 баллов он вырос до 140.

В прошлом году творческие зачеты и творческие конкурсы обязательно происходили перед подачей документов в вузы. Так удалось избежать любой возможности манипулировать результатами творческих конкурсов, подгоняя их под результаты ВНО. Поэтому эта практика продолжится и в 2020 году. Вместе с тем будут перенесены и вступительные экзамены для определенных категорий поступающих (участники АТО, поступающие с заболеваниями, которые являются препятствием для прохождения ВНО и др.) До начала подачи заявлений.

Поступающим на бакалавриат на основе младшего специалиста нужно будет обязательно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе. Кроме того, для обучения по специальности «Экономика» и специальностям отраслей знаний «Управление и администрирование» и «Публичное управление и администрирование» дополнительно нужно будет подавать сертификат ВНО по математике (математике или истории Украины для вступления на контракт).

Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Важно, что для этих абитуриентов не будет действовать порог 125 конкурсных баллов для участия в конкурсе на бюджет.

В 2020 году также планируется расширить перечень специальностей, на которые нужно будет сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку по технологии ВНО на магистратуру. Так, в 2018 году таких специальностей было 18, в 2019 - 32, в 2020 году составления ЕВИ предусмотрено для более 80 специальностей. На специальности «Право» и «Международное право» кроме этого поступающие будут сдавать единое вступительное испытание (ЕФВВ) по Праву и Общим учебным юридическим компетенциям.

Регистрация на ЕВИ и ЕФВВ продлится с 6 мая до 18:00 3 июня. Единый экзамен состоится 1 июля, а единственное вступительное испытание - 2 июля. Прием заявлений и документов для таких поступающих начнется 5 июля и продлится до 22 июля. Для всех остальных поступающих в магистратуру сроки подачи документов, сдачи экзаменов и других вступительных процедур определяются правилами приема вузов.

Важной новацией является то, что подача электронных заявлений теперь будет доступна не только для поступающих на базе 11-ти классов, но и для поступающих в магистратуру после бакалавриата. Кроме того, возможность подачи документов через е-кабинеты будет у поступающих, имеющих право на льготы.

Подробнее узнать о Условия приема на 2020 год можно по ссылке: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/2019/12/priyomunakaz11101912851203.pdf

Николаевская облгосадминистрация