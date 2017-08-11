Разработчики систем электронного билета презентовали свои наработки

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Например, такая система дает возможность комфортно оплачивать проезд в различных видах транспорта, уменьшить расходы на изготовление проездных документов, улучшить контроль за движением транспорта. Кроме того, внедрение системы электронного билета дает возможность предприятию-перевозчику увеличить свою выручку.

Об этом речь шла во время презентации систем электронного билета, которая в четверг, 10 августа, прошла в мэрии. Свои наработки представляли 7 компаний. Это ООО «ЛОТ», ООО «КС – Мехатроникс», ООО «Герц», «Риданго – ELKO Украина”, ООО «Симбол – систем», ООО «Екстравест», Benish GPS.

"Сегодня мы подписали договор с Европейским Банком Реконструкции и Развития о финансировании покупки для города Николаева общественного транспорта. На встрече мы отметили, что хотим внедрить электронный билет. Мы планируем его внедрить за бюджетные средства, но рассматриваем возможность использования средств мировых финансовых учреждений. Сегодня мы хотим, чтобы вы представили свои предложения, рассказали, почему ваши решения являются самыми лучшими для Николаева", - рассказал городской голова Александр Сенкевич.

Как отметил мэр, после презентации специалисты мэрии подготовят детальное техническое задание, необходимое для разработки системы электронного билета. Его должны будут согласовать депутаты городского совета. Следующим шагом будет проведение конкурса, в нем смогут принять участие все желающие.

"Я считаю, что должна быть создана система, с помощью которой можно будет использовать электронный билет или карточку горожанина, а также бумажный билет, который действует определенное время, например, один час, один день, один месяц. Чтобы им могли пользоваться гости города, которым не всегда нужен электронный билет", - сказал Александр Сенкевич, отметив, что система электронного билета должена быть функциональной и удобной для жителей Николаева и наших гостей.

А заместитель городского головы Антон Турупалов подчеркнул, что конкурс по отбору компании, которая займется разработкой для Николаева системы электронного билета, пройдет максимально открыто и прозрачно.

В целом компании, которые презентовали свои разработки, отметили, что они предлагают автоматизированную систему оплаты проезда, с ее помощью, в частности, можно подсчитать пассажиропоток, количество льготников, пользующихся общественным транспортом, а также осуществить монетизацию льгот. Некоторые из систем при этом могут быть использованы более широко – для оплаты коммунальных услуг, услуг библиотек и музеев, входа в зоопарк и т.д.

Компании разработали программное обеспечение для внедрения системы электронного билета и предлагают услуги по установке оборудования, оно позволяет картой - транспортной или банковской – или же с помощью мобильного телефона оплачивать проезд в общественном транспорте. При этом не исключается оплата за проезд наличкой.

Это удобно и комфортно для горожан и может сыграть свою роль в развитии общественного транспорта. Как отметили представители компаний, в целом внедрение электронного билета – прогрессивный шаг, дающий городу целый ряд преимуществ.

Отдел информационного обеспечения городского совета