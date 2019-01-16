Премьер-министр поддержал инициативу Алексея Савченко о передаче Николаевской ТЭЦ в коммунальную собственность города

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В частности, речь идет об обращении и готовности Николаевского городского совета взять на баланс города предприятие.

Отметим, что 11 января на встрече с журналистами в рамках проекта «Имею силу отвечать» председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко сообщил, что лично обратится к правительству, чтобы энергетическую компанию передали на баланс города Николаева. Таким образом, инициатива главы Николаевской ОГА была поддержана на государственном уровне.

«Если вы помните во время подготовки к отопительному сезону некоторые государственные теплоцентрали не совсем тщательно подготовились к началу отопительного сезона. Тогда я вышел с инициативой следующей - обратиться к местным властям, чтобы они забрали в свою собственность от государства эти ТЭЦ и построили единую систему теплоснабжения своих общин. Это правильно. Это профессионально. Более того, я это когда-то сам делал для того, чтобы дать хорошее качество, надежность теплоснабжения и снизить себестоимость. Таким образом, от Кабинета Министров мы получили решение советов местных - Криворожского городского совета, Каменского горсовета, Николаевского горсовета и Херсонского горсовета, они все выразили желание принять эти компании в коммунальную собственность для работы. Необходимо, чтобы мы в сжатые сроки эти вопросы отработали с местной мэрией, для того чтобы все процедуры были проведены», - сказал Владимир Гройсман на заседании Кабмина.

В свою очередь председатель Николаевской ОГА отметил, что после передачи ТЭЦ на баланс города Николаева на предприятии, в конце концов, будет наведен порядок, а люди будут получать качественные услуги.

«Я неоднократно говорил, что те проблемы, которые постоянно возникают в Николаеве с ТЭЦ абсолютно ненормальными и требуют немедленного решения. Рад, что моя инициатива о передаче предприятия получила поддержку в Кабмине. Благодарен Премьер-министру Владимиру Гройсману за понимание проблематики и за государственную позицию. Наконец будет контроль за поставкой тепла и по качеству его предоставления», - прокомментировал Алексей Савченко.

официальный сайт Николаевской ОГА