31Июля2019

Телерадиокомпания Сатурн

Новости одной строкой:
В Арбузинском районе полицейские задержали мужчин, которые вырубали деревья в посадке

Правоохранители рассказали николаевцам с недостатками слуха о возможности взаимодействовать с полицией с помощью мобильного приложения «My Pol»

31 Июля 2019
Власть
  • Печать

2019-07-31-mypol
Возможность людям с недостатками слуха чувствовать себя защищенными и иметь возможность вызвать полицию за помощью мобильного приложения «My Pol» существует в Николаеве уже год. Это приложение стало удобным в эксплуатации как для граждан, привыкших пользоваться гаджетами, так и для полицейских, которые могут быстрее реагировать на вызовы, минуя работу оператора линии 102 по выяснению контактных данных и других деталей вызова. Нажатием одной кнопки в полицию поступит сообщение о помощи с указанием местонахождения заявителя.

Начальник диспетчерской службы ГУНП в Николаевской области Виталий Кизилов встретился с представителями Николаевской областной организации Украинского общества глухонемых (УТОГ) для того, чтобы продемонстрировать все возможности приложения и поощрить обращаться по необходимости в полицию, заверив, что сделать удобно и просто.

Взамен руководство УТОГ представило полицейским свою услугу - «Сервис-УТОГ», с помощью которого также имея под рукой только смартфон полицейские смогут обратиться за помощью в коммуникации с людьми с нарушениями слуха к специалистам организации. И теперь если полицейский на месте происшествия должен понять обращения, опросить или оказать помощь гражданину с ограниченными возможностями, он сможет это сделать мгновенно с помощью «Сервис-УТОГ».

Полиция Николаевщины напоминает, что каждый человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. И наша задача, как правоохранителей - обеспечить свободное и беспрепятственное пользование этим правом каждому гражданину.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

﻿© 2012 Телерадиокомпания Сатурн. Все права защищены.