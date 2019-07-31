Правоохранители рассказали николаевцам с недостатками слуха о возможности взаимодействовать с полицией с помощью мобильного приложения «My Pol»

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Начальник диспетчерской службы ГУНП в Николаевской области Виталий Кизилов встретился с представителями Николаевской областной организации Украинского общества глухонемых (УТОГ) для того, чтобы продемонстрировать все возможности приложения и поощрить обращаться по необходимости в полицию, заверив, что сделать удобно и просто.

Взамен руководство УТОГ представило полицейским свою услугу - «Сервис-УТОГ», с помощью которого также имея под рукой только смартфон полицейские смогут обратиться за помощью в коммуникации с людьми с нарушениями слуха к специалистам организации. И теперь если полицейский на месте происшествия должен понять обращения, опросить или оказать помощь гражданину с ограниченными возможностями, он сможет это сделать мгновенно с помощью «Сервис-УТОГ».

Полиция Николаевщины напоминает, что каждый человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. И наша задача, как правоохранителей - обеспечить свободное и беспрепятственное пользование этим правом каждому гражданину.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области