Правила профилактики гепатита А

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- употребление исключительно кипяченой воды;

- личная гигиена, мытье рук, чистота посуды;

- употребление качественных продуктов (соблюдение их сроков использования и термической обработки).

Напоминаем, что по информации ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», количество заболевших по состоянию на 09.01.2018 года составило 62 человека, в том числе детей до 15 лет - 12 человек. Госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу - 44 человека, в Николаевскую областную детскую инфекционную больницу - 12 детей.

Количество больных с лабораторно подтвержденным диагнозом состоянию на 09.01.2018 года составило 24 человека, в том числе 3 детей.

Источник возбудителя и причины вспышки инфекции устанавливаются. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация с заболеваемостью вирусным гепатитом А находится под постоянным контролем соответствующих городских и областных служб и администраций.