Отопительный сезон в Николаеве начнется в последний день октября

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

По прогнозам, среднесуточная температура еще несколько суток будет ниже 8 градусов тепла, поэтому отопительный сезон в Николаеве планируют начать в четверг, 31 октября.

– Снижение ожидается существенное, потом будет наблюдаться незначительное потепление. Но температура воздуха уже не наберет тех показателей, которые были. С 1 ноября традиционно наши соседи запускают отопительный сезон, – отметил заместитель городского головы Александр Омельчук.

Руководители теплоснабжающих предприятий “Николаевоблтеплоэнерго” и ЧАО Николаевская “ТЭЦ” отметили, что полностью подготовили свои сети и котельные. Однако из-за изношенности инженерных сетей при заполнении теплоносителем не исключены аварии.

– Мы оперативно их устраняем, – отметил главный инженер ТЭЦ Федор Шевченко. – Помощь в ликвидации дефектов на теплосетях предоставляют коммунальные предприятия “Николаевводоканал” и “Николаевоблтеплоэнерго”. Сейчас основные силы ТЭЦ направлены на ремонт участков сетей.

Завершаются ремонт участков теплосетей, где недавно произошли порывы. По ул. Садовой, ул. Чкалова, ул. Адмирала Макарова, а также на углу ул. 11-й Продольной и ул. 3 Линии еще остаются небольшие повреждения.

– Проспект Богоявленский полностью заполнен теплоносителем. Но есть беспокойство о возникновении аварий на теплосетях, которые проходят в районе Херсонского шоссе. Там продолжается заполнение, – отметил Федор Шевченко.

Городской голова Александр Сенкевич подчеркнул, что ситуация с подготовкой к отопительному сезону следует держать под круглосуточным контролем.

– Коммунальные службы должны готовить городское хозяйство к отопительному периоду в режиме нон-стоп – 7 дней в неделю. Уже в этот четверг планируем пробные запуски тепла и дальше будем смотреть. Обращаю внимание на соответствующие расчеты в платежках, ведь для каждого дома они будут разные, в зависимости от дня, когда этот дом начнет отапливаться. Я понимаю, что сегодня в ТЭЦ есть проблемы с теплосетями. Очень важно, чтобы и они понимали, что это срочный вопрос. Его следует круглосуточно отрабатывать, – подчеркнул городской голова.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев сообщил, что жилой фонд готов на 99,8%.

“Управляющие компании готовы. По результатам сегодняшнего совещания оперативно проинформируем их о старте отопительного сезона 31 октября, – сказал Сергей Коренев. – «Николаевстандартметрология» работает со счетчиками. Систематически проводятся оперативные штабы и совещания по вопросам запуска тепла и работы в зимний период. Только на прошлой неделе собирались четыре раза. Работаем в обычном режиме”.

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета