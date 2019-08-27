Николаевские студенты могут побороться за денежные гранты в рамках всеукраинского конкурса «Умным быть модно»

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«Украина: проблемы и направления их решения на пути к интеграции в ЕС».

К участию в конкурсе приглашаются все желающие студенты. Это могут быть соискатели высшего образования любых факультетов, курсов и специальностей. Участниками могут стать студенты дневной и заочной, государственной и контрактной формы обучения. Но только тех высших учебных заведений Николаева и области, которые являются официальными участниками конкурса. Узнать подробные условия, правила и список участников предлагаем по ссылке.

Победители получат денежные гранты. Всего предусмотрено 3 призовых места:

- Первое место - денежный грант на оплату годового обучения;

- Второе место - денежный грант на оплату обучения за 6 месяцев;

- Третье место - денежный грант на оплату 3 месяцев обучения.

Студенты государственной формы обучения получат гранты в виде стипендий за идповидний период.

Денежные гранты выделяются компанией Open Media Group и партнерами: Е-виток (сервис бронирования жд билетов), Уауа инфо (информационный портал для родителей о детях), Надра Кредит (сервис подбора кредитов онлайн, микрокредитов), Ликар НФО (информационный портал о здоровье " я и медицину) и Уауа инфо (информационный портал для родителей о детях).

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета