Николаевская городская и областная власть приглашает принять участие в торжествах ко Дню Победы

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08.05.2017

09:00Торжественное собрание Николаевской общественной ветеранской организации «Леваневцы» и праздничный концерт (45 гарнизонный дом офицеров, ул. Леваневцев, 25)

18:00 Художественная акция «Первая минута мира» (площадь перед Областным дворцом культуры, площадь Судостроителей, 3)

09.05.2017

08:30 Торжественный митинг и возложения цветов к стеле воинам- освободителям г. Николаева (ул. Декабристов – просп. Центральный)

09:30 Митинг-реквием, возложение цветов к памятнику воинам-односельчанам (мкр. Матвеевка, ул. Силикатная, 160)

10:00 Возложение цветов к мемориальному комплексу в честь 68-ми десантников-ольшанців (Мемориальный сквер десантников, ул. Адмиральская)

10:00 Панихида памяти по погибшим в годы Второй мировой войны; митинг памяти «Набат памяти» и возложение цветов к памятнику погибшим воинам; праздничный концерт «Летела Победа над миром...», полевая кухня (мкр.Малая Корениха, ул. Клубная, 10)

10:00 Торжественный митинг и возложения цветов к памятному знаку погибшим воинам, час воспоминаний «Война не имеет забвения» (мкр. Большая Корениха, ул. Первомайская)

10:00 Праздничный концерт «Праздник Победы !» (Матвеевский дом культуры, ул. Матвеевская, 1)

10:00 Торжественный митинг с возложением цветов к памятному знаку офицерам-десантникам 130-й стрелецкой дивизии (Городской приют для граждан преклонного возраста и инвалидов, ул. 2 Набережная, 1)

с 10:00 на улице Соборной будет проходить насыщенная спортивная и культурная программы. Ожидаются показательные выступления спортсменов (футбол, гандбол, бейсбол, акробатика, художественная гимнастика, бадминтон, тхэквондо, аэрокикбоксинг, шахматы) казацкие игры; выступление от областного театра кукол; выставка военной техники и вооружения.

11:00 Праздничное мероприятие «Сохраняем в сердцах большую Победу!» (парк «Лески», площадка кинотеатра "Искра", ул. Курортная, 5)

11:00 Возложение цветов к памятному знаку освободителям города Николаева (просп. Центральное - ул. 6 Слободская)

12:00 Концертно-развлекательная программа «Этот День Победы!». Конкурс рисунков на асфальте «Праздничная открытка» (Культурно-игровой комплекс «Детский городок «Сказка»», ул. Декабристов, 38-а)

12:00 Праздничный концерт «Чтим живых, помним погибших!» (площадь возле концертного зала «Юность» Городского дворца культуры «Молодежный», просп. Богоявленский, 39-а)

12:00 Праздничный концерт творческих коллективов города «И снова приходит праздник Победы» (парк «Народный сад»)

12:30 Гала-концерт «Победа в сердцах поколений» и церемония награждения победителей Открытого городского конкурса героико- патриотической песни и танца (Каштановый сквер, ул. Соборная)

15:00 Концерт «На крыльях песни Победы» при участии оперно-вокальной студии им. Н. Западинской Николаевского городского дворца культуры и искусств (Каштановый сквер, ул. Соборная)

16:00 Праздничная концертная программа «Праздник Победы - праздник мира, свободы, весны!» (площадь Судостроителей, 3)





Также, с 7 по 9 мая 2017 года на площади Соборной пройдет гастрономический фестиваль, приуроченный к празднованию Дня Победы. Участники фестиваля – частные предприниматели и рестораторы города. Об этом сообщает вице-мэр Юрий Степанец.

По словам Юрия Степанца, мероприятия согласованы с городской властью и продлятся три дня. Будут представлены разные виды угощений, чтобы порадовать жителей города вкусными и оригинальными блюдами.

При этом вице-мэр отметил, что 9 мая ветеранов на гастрономическом фестивале будут обслуживать бесплатно.