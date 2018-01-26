Николаевцы почтили память жертв Холокоста

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Среди пришедших почтить память невинно убитых евреев - первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь, советник председателя ОГА Евгений Шевченко, первый заместитель председателя областного совета Иван Кухта и неравнодушные жители Николаева.

Главный раввин Николаева Шолом Готтлиб в молитве вспомнил души всех жертв Холокоста.

После все присутствующие возложили цветы к памятному знаку жертвам Холокоста.

Для справки:

27 января в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Украина на государственном уровне чтит жертв трагедии с 2012 года. Генеральная ассамблея ООН приняла 1 ноября 2005 Резолюцию № 60/7, в которой говорится, что «Холокост, приведший к уничтожению одной трети евреев и несчетного числа представителей других национальностей, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть , фанатизм, расизм и предубеждения ... ». Именно этот документ объявил Днем памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году войска 1-го Украинского фронта вошли в нацистского лагеря смерти Аушвиц. Этот лагерь стал в современном мире символом нацистских преступлений.

Холокост евреев на оккупированной нацистами территории СССР отличался от подобных мероприятий в Европе. Там евреев загоняли в гетто, со временем могли отправить в места массовых уничтожений в газовых камерах. На украинских землях большинство еврейского населения погибло от пуль в противотанковых ямах. Их выкопали еще при советской власти военнопленные, местное население или сами жертвы.

«Акции зачисток» впервые проводили айнзацгруппы на территории оккупированной Галиции. В течение недели в результате погромов, инициированных нацистами, во Львове погибли 6000 евреев. «Окончательное решение» привело к уничтожению евреев Галиции в лагерях и гетто Тернополя, Дрогобыча, Борислава, Сколе, Стрый и др. городов. Всего погибло 610 000 евреев.

На территории Приднепровской Украины в 20-х числах июля айнзацкоманды 5 айнзацгруппы С расстреляла 1400 уманских евреев.

В конце августа 1941 состоялся массовый расстрел немецкими военными евреев в м. Каменец-Подольский. К началу войны там проживало 10 000 евреев. В первые десять дней августа 1941 г. венгерская власть депортировала около 18 000 евреев из Закарпатья в оккупированную немцами Украину. Нацисты заставили их идти маршем от Коломыи до Каменец-Подольского. 23600 переселенцев вместе с местными жителями были расстреляны в течение 4-х дней, от 26 до 29 августа. Это убийство стало образцом для последующих преступных акций.

Евреи, оставались на территории Закарпатской Украины, в мае 1944 были вывезены в концлагеря Аушвиц. По прибытию они, в подавляющем большинстве, погибли в газовых камерах.

Массовой братской могилой и символом Холокоста в Украине стал Бабий Яр. Бабий Яр - некрополь для более 100 000 мирных жителей и военнопленных.

После занятия Одессы румынские военные расстреляли 20 000 местных евреев в возмездных акциях за взрывы. В конце декабря 1941 у Богдановки Одесской (ныне - Николаевской) области румыны уничтожили более 40 000 евреев. На украинских землях, вошедших в состав Транснистрии, румынская оккупационная власть создала в течение 1941 собственные гетто и лагеря труда. В них погибли евреи из Бессарабии и Буковины. Всего на этих землях румыны уничтожили около 300 000 евреев.

Страшная политика террора против евреев в оккупированной Украине уничтожила их как социокультурную и этнорелигиозное сообщество. Жертвами Холокоста стали более 1,5 млн человек.

Места крупнейших массовых казней евреев в Украине: Бабий Яр (Киев) - более 100 000, Богдановка Одесской области - более 40 000, Дрогобычский Яр (Харьков) - около 20000, Каменец-Подольский - 23600, Дальник Одесской области - около 18000, урочище Сосенки возле Ровно - более 17 000 жертв.

Николаевская областная государственная администрация