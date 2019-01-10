Николаев готовится к борьбе с гололедом

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Как стало известно во время совещания, Николаев после непродолжительного потепления и дождя ожидает ухудшение погодных условий. В частности, в соответствии с прогнозами метеорологов уже завтра столбик термометра начнет опускаться ниже нулевой отметки. Это значит, что дороги и пешеходные зоны может сковать гололед – такой вид осадков является обычным явлением при чередовании оттепели и заморозков.

К подобному развитию событий готовы все соответствующие службы города. Так, они обеспечены противогололедными средствами: солью, песком, песчано-солевой смесью. Такие средства есть и у организаций, обслуживающих жилищно-коммунальную сферу. В наличии и топливо.

В соответствии с разработанным графиком противогололедными материалами будут обрабатывать николаевские магистрали. Особое внимание будет уделяться борьбе с гололедом на дорогах, которые ведут к городскому полигону твердых бытовых отходов. Это необходимо для недопущения срывов вывоза мусора. Кроме того, антигололедные мероприятия проведут и на придомовой территории.

Если понадобится, подрядные организации будут работать все выходные дни. Юрий Степанец дал поручение, чтобы к такому графику работы были готовы ЖЭКи и управляющие компании.

- Для обеспечения безопасности горожан необходимо работать и в субботу, и в воскресенье, - подчеркнул Юрий Степанец.

Также вице-мэр обратил внимание на то, что в соответствии с Правилами благоустройства Николаева предприятия и организации должны привести в порядок территорию, закрепленную за ними.

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета