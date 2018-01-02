На Николаевщине суды претерпели изменения по новым указам Президента

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Согласно указу №449/2017 «О ликвидации и создании местных общих судов» ликвидируются: Жовтневый райсуд Николаевской области; Новоодесский районный суд, Заводский, Корабельный, Ленинский и Центральный райсуды Николаева. Вместо них создаются: Первый окружной суд города Николаева — в Заводском и Центральном районах города Николаева, Новоодесском районе Николаевской области с местонахождением в городах Николаеве и Новой Одессе. А также Второй окружной суд Николаева — в Ингульском и Корабельном районах Николаева, Витовскомй районе области с местонахождением в Николаеве.

Согласно указу 451/2017 «О реорганизации местных общих судов» создаются: Баштанский окружной суд в Баштанском, Казанковском и Новобугском районах с местонахождением в городах Баштанке и Новом Буге, пгт Казанка путем реорганизации (слияния) Баштанского райсуда, Казанковского райсуда и Новобугского райсуда;

Вознесенский окружной суд в Вознесенске, Веселиновском, Вознесенском, Доманевском и Еланецком районах с местонахождением в Вознесенске, Веселиново, Доманевке и Еланце путем реорганизации (слияния) Веселиновского районного суда, Вознесенского горрайонного суда, Доманевского районного суда и Еланецкого райсуда;

Николаевский окружной суд в Очакове, Березанском, Николаевском и Очаковском районах с местонахождением в Николаеве и Очакове, Березанке путем слияния Березанского райсуда, Николаевского райсуда и Очаковского горрайонного суда. Первомайский окружной суд городе Первомайске, Врадиевском, Кривоозерском и Первомайском районах (Первомайск, Врадиевка, Кривое Озеро) путем реорганизации Врадиевского и Кривоозерского районных судов и Первомайского горрайонного суда;

Снигиревский окружной суд Березнеговатском и Снигиревском районах (Снигиревка, Березнеговатое) путем реорганизации Березнеговатского и Снигиревского районных судов. Южноукраинский окружной суд городе Южноукраинске, Арбузинском и Братском районах (Южноукраинск, Арбузинка, Братское) путем слияния Арбузинского и Братского райсудов и Южноукраинского городского суда.

По указу №452/2017 «О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных судов в апелляционных округах» ликвидируется Апелляционный суд Николаевской области и создается Николаевский апелляционный суд в апелляционном округе, включающем Николаевскую область с местонахождением в городе Николаеве.

Согласно указу №453/2017, «О ликвидации местных хозяйственных судов и образовании окружных хозяйственных судов» ликвидируется Хозяйственный суд Николаевской области и создается Николаевский окружной суд в Николаевской области с местонахождением в городе Николаеве.

Кроме того, по указу №454/2017 «О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных хозяйственных судов в апелляционных округах» теперь создан Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд в апелляционном округе, включающем Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, с местонахождением в городе Одессе.

источник: mycity.mk.ua

