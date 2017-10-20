Телерадиокомпания Сатурн

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Так, в январе-сентябре 2017 года органами ГФС в Николаевской области предоставлены налогоплательщикам почти 132 тыс. административных услуг, в т.ч. через Центры обслуживания плательщиков - свыше 80 тыс., что почти на 30 тыс. больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Чаще всего граждане обращались в Центры обслуживания плательщиков за услугой по выдаче карточки налогоплательщика и внесения в паспорт гражданина данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (почти 43 тыс. лиц).

Пользуются спросом услуги по выдаче справки о поданной декларации об имущественном состоянии и доходах, предоставление выписки из реестра плательщиков единого налога, регистрации книг учета расчетных операций, выдачи лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, справки об отсутствии задолженности по платежам в бюджет и тому подобное.

В Центрах обслуживания плательщиков можно получить консультации по заполнению заявлений и деклараций, информацию о реквизитах счетов для зачисления средств в бюджет.

Кроме того, в каждом Центре обслуживания плательщиков есть отдельное рабочее место для налогоплательщиков, оборудованное соответствующей оргтехникой, подключенной к сети Интернет для работы в «Электронном кабинете плательщика», с помощью которого представители бизнеса и граждане могут вести документооборот и платить налоги онлайн, который значительно экономит время и предоставляет возможность избежать очередей.

С полным перечнем административных услуг, которые предоставляются органами ГФС в Николаевской области, можно ознакомиться на информационных стендах в Центрах обслуживания плательщиков и на суб-сайте Главного управления ГФС в Николаевской области в разделе «Деятельность», подразделение «Административные услуги» (http:// mk.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/). Для удобства плательщиков на суб-сайте размещены электронные формы заявлений, необходимые для получения административных услуг.

Главное управление ГФС в Николаевской области