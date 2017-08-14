Борьба с амброзией

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

С целью поддержания закрепленных территорий в надлежащем санитарном состоянии проведены работы по покосу травы по магистральным улицам города: пр. Мира, пр. Богоявленскому, пр.Центральному, ул. Пограничной, ул. Чкалова, - и на 11 объектах зеленого хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета (парки, скверы). В общем выкошена территория площадью около 449 тыс. кв. м.

Изучаются материалы предложения ООО «СДИ» и ООО «Сварог Холдинг» по применению минерального препарата «Амбромаг» в борьбе с карантинными сорняками в городе.

02.08.2017 специалистом ООО «Сварог Холдинг» с участием специалистов управления экологии департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского проведена обработка препаратом «Амбромаг» растительности экспериментального участка, расположенного на прилегающей территории многоэтажной застройки по адресу: пр. Мира, 23В-27А. Через 30 минут было проведено первое обследование данного участка, во время которого наблюдалось увядание верхушек амброзии полыннолистной. Повреждений на других растениях и организмах не обнаружено.

Второе контрольное обследование экспериментального участка показало увядание карантинных растений на третью часть ствола. Повреждений на других растениях и организмах не обнаружено.

28.08.2017 в 8.30 будет проведено последнее контрольное обследование экспериментального участка. К участию приглашены администрации районов Николаевского городского совета, Николаевского национального аграрного университета, управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Вместе со специалистами главного управления Госпродпотребслужбы Николаевской области по составленному графику с июня текущего года проводятся совместные рейды по обследованию частной застройки мкрн Ракетное Урочище, Соляные и прилегающих территорий к учреждениям, предприятиям, организациям, территориям жилищно-коммунальных предприятий.

За нарушение ст. 152 КУоАП и п. 12.2.42 Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в г. Николаеве (несвоевременное удаление карантинных растений) в июле текущего года работниками администрации Центрального района составлено 16 протоколов для привлечения нарушителей к административной ответственности. При обнаружении карантинных растений нарушителей обязывают немедленно провести работы по их ликвидации на отведенных территориях.

Администрацией Заводского района Николаевского городского совета постоянно проводится организационная работа по ликвидации карантинных организмов на территории района.

В детском городке «Сказка» 14.07.2017 администрацией района организована встреча с представителями главного управления Госпродпотребслужбы Николаевской области, направленная на информирование широких слоев населения о проведении мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной.

С целью поддержания порядка на закрепленных территориях администрацией Ингульского района Николаевского городского совета ведутся работы по покосу травостоя.

Совместно с представителями управления фитосанитарной безопасности главного управления Госпродпотребслужбы Николаевской области создано районные карты очагов распространения амброзии с определением их площадей и разработаны графики проведения еженедельных рейдов на период с июня по октябрь текущего года по территории района.

В соответствии с графиками проведения еженедельных рейдов работниками администрации Ингульского района Николаевского городского совета и управления фитосанитарной безопасности проведено 7 рейдов по территории Ингульского района с целью борьбы и выявления карантинных растений. Обследовано 5,35 га территории КП «Общежитие», 3,11 га участка № 3 ЖЭКа № 11 ЖКУ ММР «Юг», 25,1 га ЖЭКа № 16 ЖКУ ММР «Юг». Выявлено амброзию на территории 2,64 га.

На сайте администрации Корабельного района Николаевского городского совета размещена информация с разъяснением об опасности амброзии.

В июле текущего года специалистами управления коммунального хозяйства, благоустройства и санитарной очистки администрации Корабельного района Николаевского городского совета проведены рейды по пр. Богоявленскому, пер. Л. Украинки, ул. Херсонской, улицах Рыбной, Гетьмана Мазепы, Балтийской, Рыльского.

Согласно графику проведения рейдов с представителями управления фитосанитарной безопасности главного управления Держпродспоживслужбы Николаевской области проведены рейды по улицам О. Ольжича, О. Вишни и Янтарной. Силами общественных работников регулярно проводятся работы по уничтожению амброзии в местах общего пользования.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета