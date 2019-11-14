Быстро и удобно: в городском ЦПАУ начали оформлять ID-карты

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

- С этого дня в Николаевском ЦПАУ начинаем оформлять ID-карты, - сказал мэр Александр Сенкевич. - Я приглашаю всех николаевцев приходить в отделения ЦНАП и оформлять паспорт гражданина Украины нового образца. Это удобно и быстро. А учитывая то, что в Украине все больше внедряться сервисов, связанных с ID-картами, еще и полезно.

Как сообщил Александр Сенкевич, он сам несколько лет назад заменил паспорт-книжечку на ID-карту. И уже убедился в правильности такого шага.

По словам главы города, пока такой услугой можно воспользоваться в городском ЦПАУ и одном из его отделений, которое находится в администрации Корабельного района. В будущем же ID-карты будут выдавать во всех подразделениях Центра по предоставлению административных услуг.

Первым новый сервис проверил директор департамента по предоставлению административных услуг городского совета Дмитрий Лазарев. На себе он проверил, как происходит оформление и выдача документа. Такой эксперимент показал: сервис работает корректно и без перебоев. После успешного тестирования услуги он получил новенькую ID-карту.

- Мы увидели, что это достаточно легкая процедура. Оформление занимает немного времени. Я также приглашаю всех приходить к нам и получать документ европейского образца, - сказал Дмитрий Лазарев.

Он добавил, что в городском Центре предоставления административных услуг это можно сделать в кабинете № 25.

- Для того, чтобы оформить ID-карту для ребенка впервые, нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка, паспорта обоих родителей и справку о месте регистрации. Все документы должны подаваться в оригинале. Первый паспорт получается бесплатно. В случае же, когда гражданин сменил фамилию, или же, когда при оформлении ID-карты не был внесен, например, идентификационный код, осуществляется замена ID-карты. Чтобы это сделать, необходимо предъявить ID-карту и ту новую информацию, которая будет вноситься. Такая административная услуга регламентированна, она выполняется в течение 20 рабочих дней. Срочно она выполняется в течение 10 рабочих дней. Стоимость регламентированной услуги составляет 345 гривен, а стоимость срочной услуги - 471 гривна.

В случае потери паспорта или когда паспорт является непригодным к использованию, кроме административного сбора, уплачивается еще государственная пошлина в размере двух необлагаемых минимумов. Это дополнительно 34 гривны, - рассказала Оксана Жеброва, начальник отдела по работе с единым государственным демографическим реестром.

По ее словам, получить указанную услугу владельцы ID-карт могут в ЦПАУ или в государственной миграционной службе. Что касается граждан, имеющих паспорта в форме книжечки, то ею можно воспользоваться только по месту регистрации, а если лицо нигде не зарегистрирована - по фактическому месту жительства.

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета