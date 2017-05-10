Александр Сенкевич представил нового начальника управления охраны здоровья городского совета

В среду, 10 мая, мэр Николаева Александр Сенкевич представил коллективу управления охраны здоровья городского совета и главным врачам городских медицинских учреждений нового руководителя управления Ирину Шамрай, которая стала победителем двух этапов открытого конкурсного отбора, сообщает пресс-служба городского совета.

- Все кандидаты, которые участвовали в конкурсе, были отличными специалистами, принципиальными и порядочными людьми. Я отдал предпочтение молодости, креативности и женскому началу в медицине. Проблема в отрасли здравоохранения у нас не новая - это недостаточное финансирование, материально-техническое состояние больниц, нехватка лекарств. К сожалению, местный бюджет не может взять на себя все расходы. При этом мы должны давать результат и я уверен, что в ближайшие несколько лет мы покажем качественные улучшения. Отрасль медицины для меня - одна из самых важных, николаевцы должны чувствовать, что о них заботятся, - подчеркнул Александр Сенкевич.

Новый руководитель управления охраны здоровья уже определила для себя приоритетные направления работы.

- Прежде всего, в медицинской отрасли следует сохранить кадры: мы будем помогать молодым специалистам - предоставлять им жилье, делать все, чтобы люди оставались работать в Николаевской области. Не секрет, что Николаевщина хуже всех регионов обеспечена медицинскими кадрами, даже хуже, чем наши соседи - Херсонская и Кировоградская области, - сказала Ирина Шамрай. - Еще одно важное направление - улучшение технического оснащения медицинских учреждений Николаева. Это мы можем сделать уже в текущем году. Параллельно будем обучать специалистов работе на новом оборудовании.

К вопросам реформирования отрасли начальник управления охраны здоровья планирует подходить очень взвешенно и осторожно, чтобы избежать любых негативных последствий для пациентов.

- Все планы по реформированию, которые будут подниматься на государственном уровне, мы будем обсуждать с громадой Николаева и депутатами городского совета, - собщила Ирина Шамрай.

При этом она обозначила самые острые проблемы в сфере охраны здоровья города, решению которых будет уделяться особое внимание: предоставление неотложной медицинской помощи, особенно, в первые сутки поступления пациента в лечебное учреждение; материально-техническое обеспечение городских больниц; лечение ветеранов Второй мировой войны, которое согласно постановлению Кабинета Министров Украины должно финансироваться в размере 65 грн. в сутки на медикаменты, 55 грн. в сутки на питание.