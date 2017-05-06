Александр Сенкевич: “К сожалению, история не учит нас, что война - это плохо”

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В торжественном мероприятии приняли участие Николаевский городской голова Александр Сенкевич, заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Виталий Киндратив, первый заместитель главы областного совета Иван Кухта. Почетным гостем мероприятия стал освободитель города Николаева Иванец Дмитрий Филиппович, а также ветераны Второй мировой войны, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, дети войны, ветераны труда, ветераны Вооруженных Сил Украины.

Городской голова поблагодарил всех присутствующих за мужество и героизм.

- Дорогие ветераны, мне очень приятно иметь возможность лично сказать вам слова благодарности. За ваш пример героизма и патриотизма. Патриотизма не на словах, а на деле. Вы передаете эстафету мужества, эстафету жажды к жизни, жажды к победе, чтобы на родной земле был мир. Эта эстафета передается и следующим поколениям. Я для себя не разделяю бойцов, которые воевали во Второй мировой войне, воинов-интернационалистов, а также воинов, которые сейчас воюют на востоке нашей страны. Я уверен, что николаевцы гордятся тем, что они являются вашими потомками и будут наследовать тот героизм и то мужество, которое вы им передали. Мы в большом долгу перед вами, к сожалению, история не учит нас, что война - это плохо. Я хотел бы пожелать нам всем одного - мира, - сказал городской голова.

Мэр отметил, что городская власть не на словах, а делом поддерживает ветеранов.

- К сожаление, сейчас у нас только 323 ветерана осталось в Николаеве. И с каждым годом их становится всё меньше и меньше. Городские власти стараются опекать наших ветеранов. Благодаря децентрализации у нас появляются такие возможности. И в этом году участникам боевых действий мы два раза на год выделяем помощь. В этом году, после пересмотра бюджета, мы сможем выделять средства ежемесячно, - сказал Александр Сенкевич.

Также Александр Сенкевич наградил Почётным знаком Николаевского городского головы “За заслуги перед городом Николаевом” Вычерова Александра Григорьевича - участника боевых действий Второй мировой войны. За силу духа, доблесть и честь Благодарственной грамотой городского головы были награждены: Долгошеев Бронислав Иванович - голова первичной организации ветеранов, Ковалёв Иван Дмитриевич - участник боевых действий Второй мировой войны, Натигонян Ваган - участник боевых действий Второй мировой войны, Ткаченко Михаил Михайлович - участник боевых действий Второй мировой войны.

источник: Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета