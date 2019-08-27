Телерадиокомпания Сатурн

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Установлено зону надзора в радиусе 5 км от внешних границ зоны защиты. В зону надзора вошли часть г. Первомайск, с. Грушевка, с. Мигия, с. Конецполь, свинохозяйства ООО «Бугские-пороги» Первомайского района.

Кроме того, 19 августа на внеочередном заседании ГЧПК при Врадиевский райгосадминистрации объявлен карантин (инфицирован объект, эпизоотическое очаг) на территории лесополосы на расстоянии 100 м. От трассы Платоново - Кропивницкий (132 километр).

Установлено зону защиты в радиусе 3 км от инфицированного объекта. В зону защиты вошел населенный пункт Полтавка Первомайского района.

Было принято решение об установлении зоны надзора в радиусе 2 км от внешних границ зоны защиты. В зону надзора вошли населенные пункты Кумари, Адамовка Врадиевского района, Новоаднриивка и Петровка Первомайского района.

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета