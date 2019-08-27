Телерадиокомпания Сатурн

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Африканская чума свиней. В некоторых районах области введен карантин

27 Августа 2019
Власть
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2019-08-27-karantin
16 августа на внеочередном заседании ГЧПК при Первомайской городском совете был объявлен карантин на территории частного домохозяйства гр. Кокарук Л.П. и определены эпизоотического очага. В связи с этим было установлено зону защиты в радиусе 3 км от эпизоотического очага. В зону защиты вошли г. Первомайск (территория ограничена ул. Грушевского, мосты через реки Синюху и Южный Буг, ул. Киевской) часть ул. Братьев Лисовца населенного пункта Грушевка Первомайского района. Утвержден соответствующий план мероприятий.

Установлено зону надзора в радиусе 5 км от внешних границ зоны защиты. В зону надзора вошли часть г. Первомайск, с. Грушевка, с. Мигия, с. Конецполь, свинохозяйства ООО «Бугские-пороги» Первомайского района.

Кроме того, 19 августа на внеочередном заседании ГЧПК при Врадиевский райгосадминистрации объявлен карантин (инфицирован объект, эпизоотическое очаг) на территории лесополосы на расстоянии 100 м. От трассы Платоново - Кропивницкий (132 километр).

Установлено зону защиты в радиусе 3 км от инфицированного объекта. В зону защиты вошел населенный пункт Полтавка Первомайского района.

Было принято решение об установлении зоны надзора в радиусе 2 км от внешних границ зоны защиты. В зону надзора вошли населенные пункты Кумари, Адамовка Врадиевского района, Новоаднриивка и Петровка Первомайского района.

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета

 

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