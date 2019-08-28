4 сентября стартует общегородское голосование за лучшие проектные предложения в рамках Общественного бюджета Николаева

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С 4 по 17 сентября будет проходить общегородской голосования за лучшие проектные предложения в рамках Общественного бюджета Николаева.

Проголосовать можно:

- в электронном виде на официальном сайте Общественного бюджета Николаева: http://mykolaiv-budget.e-dem.in.ua;

- в бумажном виде в определенных пунктах для голосования.

Распоряжением городского головы от 23.08.2019 № 266р определены следующие пункты для голосования за проекты Общественного бюджета Николаева:

- департамент по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета, ул. Адмиральская, 20 (3 подъезд, холл). Режим работы: понедельник - четверг 09.00 - 17.00, пятница - суббота 09.00 - 16.00, работает без перерыва.

- администрация Корабельного района Николаевского городского совета, пр.Богоявленський, 314. Режим работы: понедельник, вторник, четверг 09.00 - 17.00, среда, пятница 09.00 - 15.00, работает без перерыва.

Детали и перечень проектов, которые допущены к голосованию, размещены на официальном Интернет-портале Николаевского городского совета в разделе «Гражданам - Общественный бюджет»: https://mkrada.gov.ua/content/gromadskiy-byudzhet_2017.htmlта на официальном сайте Общественного бюджета Николаева: http://mykolaiv-budget.e-dem.in.ua.

Каждый житель города может отдать свой голос за один большой, один маленький и один социальный проекты.

Выбери лучшие предложения, которые будут реализованы в 2020 году. Не упусти свой шанс сделать Николаев лучше!

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета