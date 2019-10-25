3 ноября в Николаеве будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением Nova Poshta Half Marathon

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Соответствующий проект решения согласовали члены исполкома городского совета в пятницу, 25 октября.

Так, 3.11.2019 с 09:00 до 18:00 пешеходной зоной определен проспект Центральный, от улицы Пушкинской до проспекта Богоявленского.

Также пешеходными с ограничением движения в обоих направлениях определены:

ул. Адмиральская, от ул. Декабристов до ул. Шнеерсона.

ул. Никольская, от ул. Лягина до ул. Московской,

ул. Спасская, от ул. Лягина до ул. Московской,

ул. Большая Морская, от ул. Лягина до ул. Московской,

ул. Потемкинская, от ул. Лягина до ул. Московской,

ул. Шевченко, от ул. Лягина до ул. Московской,

ул. Адмирала Макарова, от ул. Лягина до ул. Московской,

площадь Судостроителей, от ул. Чкалова, 12 до ул. Соборной, 13.

Начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета Дмитрий Попов отметил, что водителям предлагают альтернативный маршрут объездным дорогам: по улице Пограничной и улице Чкалова.

- Перекрытия транспортного движения - одна из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 2000 участников мероприятия, среди которых старики и люди ограниченными возможностями получают гарантию безопасности на трассе забега, - отмечают организаторы Nova Poshta Half Marathon.

Как и в прошлом году, участники будут преодолевать дистанции в 21 км, 10 км, 5 км, эстафеты 4х5 + 1х6, 1 км, для детей - 1000 м, 500 м и 100 м.

Уважаемые николаевцы! Рекомендуем заранее планировать свое передвижение по городу альтернативному маршруту, учитывая график перекрытия.

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета