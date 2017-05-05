В Украине заработал реестр военнообязанных

«В этом месяце в нескольких военных комиссариатах Украины начинается эксперимент по внедрению электронного реестра военнообязанных, в ходе которого состоится тестирование системы электронного учета граждан. Работа реестра в тестовом режиме позволит на ранних этапах эксплуатации выявить возможные недостатки в программе и исправить их до массового внедрения электронной системы учета в 2019 году», — сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Максим Праута отметил, что за основу единого реестра военнообязанных взяты информационные базы единого реестра избирателей и Государственной фискальной службы Украины. Реестр будет включать данные о пригодных и непригодных к военной службе граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также постоянно обновляемую базу данных призывников, военнообязанных и офицеров.

«Доступ к формированию реестра будут иметь только соответствующие должностные лица с помощью специальных электронных ключей», — подчеркнул он.