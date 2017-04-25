«Укрзализныця»на майские праздники назначила 23 дополнительных поезда

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Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Так, с 26 апреля по 10 мая будут курсировать дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев — Львов, из Киева и Львова 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая;

№ 197/198 Киев — Ковель, из Киева и Ковеля 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая;

№ 243/244 Киев — Львов, из Киева и Львова 29 апреля, 2, 9 мая;

№ 207 Киев — Ужгород, из Киева 26, 27, 28, 29, апреля, 1, 2, 7, 8 мая, из Ужгорода 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3, 6, 8 мая;

№ 239 Киев — Ужгород, из Киева 28 апреля, 1, 5, 8 мая, из Ужгорода 29 апреля, 2, 6, 9 мая;

№ 217/218 Киев — Ивано-Франковск — Рахов, из Киева 27, 29 апреля, 1, 5, 7 мая, с Рахова 28, 30 апреля, 2, 6, 8 мая;

№ 249/250 Киев — Ивано-Франковск — Черновцы, из Киева 28 апреля, 1, 5, 7 мая, из Черновцов 29 апреля, 2, 6, 8 мая;

№ 213 Киев — Солотвино, отправление из Киева 3, 5, 7, 9 мая, обратно 4, 6, 8, 10 мая;

№ 271/272 Киев — Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 9 мая;

№ 277 Киев — Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 2, 6, 9 мая;

№ 162/161 Николаев — Киев, из Николаева 27 апреля, 5, 9 мая, из Киева 28 апреля, 6, 10 мая;

№ 206/205 Николаев — Киев, из Николаева и Киева 28 апреля, 2 и 6 мая;

№ 179 Днепр — Киев, с Днепра и Киева 28, 29 апреля, 2, 9 мая; № 796 / 795 Киев — Сумы, из Киева и Сум 29 апреля, 2, 6, 9 мая;

№ 228 Одесса — Львов, из Одессы 27, 29 апреля, 5, 8 мая, из Львова 28, 30 апреля, 6, 9 мая;

№ 242 Одесса — Ужгород, из Одессы 28 апреля, 1, 7, 9 мая, из Ужгорода 29 апреля, 2, 8, 10 мая;

№ 270/269 Одесса — Харьков, из Одессы 27, 29 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова 26, 28, 30 апреля, 3, 5, 10 мая;

№ 185 Львов — Ужгород, из Львова и Ужгорода 29 апреля, 2, 9 мая:

№ 231 Днепр — Ивано-Франковск, из Днепра 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8 мая, из Ивано-Франковска 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая;

№ 286 Запорожье — Львов, из Запорожья 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, из Львова 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая;

№ 235 Харьков — Ужгород, из Харькова 28 апреля, 2, 5, 9 мая, из Ужгорода 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая;

№ 728 Киев — Харьков, из Киева и Харькова 28,30 апреля, 2, 5, 9 мая. Кроме того, в апреле — мае также осуществят дополнительные рейсы 6 графиковых поездов:

№ 134/133 Николаев — Ивано-Франковск, из Николаева 29 апреля, 8 мая, из Ивано-Франковска 30 апреля, 9 мая;

№ 136 Одесса — Черновцы, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Черновцов 27, 29 апреля, 1, 3 5, 7, 9 мая;

№ 148 Одесса — Киев, из Одессы 26, 28, 29 апреля, 1, 3, 5, 6, 8, 10 мая, из Киева — 27, 29, 30 апреля, 2, 4, 6, 7, 9 мая;

№ 63/64 Днепр — Кривой Рог — Одесса, с Днепра 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая;

№ 92 Константиновка — Одесса, из Константиновки 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая;

№ 736 Киев — Запорожье, из Киева и Запорожья 2, 6, 9 мая.