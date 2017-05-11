Совет ЕС утвердил предоставление безвизового режима для Украины

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"ДА! Мы это сделали!!! Только что Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия", - написал Президент.

Для ускорения процедуры решение было принято Советом министров сельского хозяйства и рыболовства, заседание которого проводится в четверг, не ожидая встречи профильного Совета министров внутренних дел.

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление безвизового режима для Украины.

26 апреля Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) одобрил включение Украины в перечень третьих стран, не нуждающихся в визах.

Ожидается, что 17 мая состоится торжественное подписание документов о безвизовом режиме и публикация решения в официальном журнале ЕС (22 мая).

Безвизовый режим фактически вступит в силу через 20 дней после публикации - ориентировочно 11 июня.