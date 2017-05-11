11Мая2017

Телерадиокомпания Сатурн

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Совет ЕС утвердил предоставление безвизового режима для Украины

11 Мая 2017
В Украине
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evroparlament
Сегодня, 11 мая, Совет Европейского союза утвердил законодательное предложение об отмене краткосрочных виз для граждан Украины. Об этом на своей странице написал Президент Петр Порошенко, передают Українські Новини.

"ДА! Мы это сделали!!! Только что Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия", - написал Президент.

Для ускорения процедуры решение было принято Советом министров сельского хозяйства и рыболовства, заседание которого проводится в четверг, не ожидая встречи профильного Совета министров внутренних дел.

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление безвизового режима для Украины.

26 апреля Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) одобрил включение Украины в перечень третьих стран, не нуждающихся в визах.

Ожидается, что 17 мая состоится торжественное подписание документов о безвизовом режиме и публикация решения в официальном журнале ЕС (22 мая).

Безвизовый режим фактически вступит в силу через 20 дней после публикации - ориентировочно 11 июня.

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