С 1 мая в Украине повышены социальные стандарты

В связи с изменением прожиточного минимума произведен перерасчет пенсий.
Так, увеличены следующие виды выплат:
- минимальные размеры пенсий и доплата за сверхнормативный стаж,
- минимальные пенсионные выплаты,
- государственная социальная помощь на уход инвалидам войны,
- повышение ветеранам войны и членам их семей,
- повышение жертвам нацистских преследований,
- пенсии за особые заслуги перед Украиной,
- надбавка донорам.
Пересчет проведен в автоматическом режиме, не требует дополнительного обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.
Повышение в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 млн. пенсионеров. Размер повышения у каждого индивидуален. Выплата пенсий в новых размерах обеспечена финансовыми ресурсами и будет осуществляться с 4-го числа в соответствии с установленной датой выплаты с учетом праздничных и выходных дней.