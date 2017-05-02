С 1 мая в Украине повышены социальные стандарты

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Right arrow key Close в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» повышен прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность до 1312 гривен.

В связи с изменением прожиточного минимума произведен перерасчет пенсий.

Так, увеличены следующие виды выплат:

- минимальные размеры пенсий и доплата за сверхнормативный стаж,

- минимальные пенсионные выплаты,

- государственная социальная помощь на уход инвалидам войны,

- повышение ветеранам войны и членам их семей,

- повышение жертвам нацистских преследований,

- пенсии за особые заслуги перед Украиной,

- надбавка донорам.



Пересчет проведен в автоматическом режиме, не требует дополнительного обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.



Повышение в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 млн. пенсионеров. Размер повышения у каждого индивидуален. Выплата пенсий в новых размерах обеспечена финансовыми ресурсами и будет осуществляться с 4-го числа в соответствии с установленной датой выплаты с учетом праздничных и выходных дней.