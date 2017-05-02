02Мая2017

Телерадиокомпания Сатурн

Новости одной строкой:
Новости В Украине С 1 мая в Украине повышены социальные стандарты

С 1 мая в Украине повышены социальные стандарты

02 Мая 2017
В Украине
  • Печать

socstandarti
С 1 мая текущего года в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» повышен прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность до 1312 гривен.

В связи с изменением прожиточного минимума произведен перерасчет пенсий.

Так, увеличены следующие виды выплат:
- минимальные размеры пенсий и доплата за сверхнормативный стаж,
- минимальные пенсионные выплаты,
- государственная социальная помощь на уход инвалидам войны,
- повышение ветеранам войны и членам их семей,
- повышение жертвам нацистских преследований,
- пенсии за особые заслуги перед Украиной,
- надбавка донорам.

Пересчет проведен в автоматическом режиме, не требует дополнительного обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

Повышение в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 млн. пенсионеров. Размер повышения у каждого индивидуален. Выплата пенсий в новых размерах обеспечена финансовыми ресурсами и будет осуществляться с 4-го числа в соответствии с установленной датой выплаты с учетом праздничных и выходных дней.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

﻿© 2012 Телерадиокомпания Сатурн. Все права защищены.