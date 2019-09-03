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Рада сняла депутатскую неприкосновенность

03 Сентября 2019
В Украине
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2019-09-03-rada
Народные депутаты 3 сентября, во время второй сессии Верховной Рады  9-го созыва, проголосовали за закон о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает ТСН.

Законопроект №7203 О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) поддержали 373 нардепа.

Снятием неприкосновенности занялась еще Рада прошлого созыва, однако проект закона №7203 отправили на доработку и он так и не был проголосован. После президентских выборов 2019-го года законопроект был определен как неотложный и вынесен на рассмотрение на первом же заседании.

"Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности", – говорится в пояснительной записке к закону.

Неприкосновенности депутатов лишат от начала 2020 года. Закон должен подписать президент.

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