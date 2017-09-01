Прогноз на осень: бабье лето будет недолгим, в октябре - первые заморозки, ноябрь ожидается "плюсовым"

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Right arrow key Close "Сегодня" выяснила, какой погодой порадует осень и когда украинцам понадобятся теплая одежда и зонты.

ОФИЦИАЛЬНО. Укргидрометцентр обещает в сентябре среднесуточную температуру 14—20 градусов тепла, а в горных районах страны — 12—13 выше ноля. Что касается осадков, то синоптики успокаивают — дождить будет в пределах норм, свойственных первому месяцу осени, — в сентябре выпадет примерно 35—70 мм.

ПО-НАРОДНОМУ. "Сентябрь в этом году будет прохладным", — соглашается с официальным прогнозом народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, в первую неделю месяца среднесуточная температура в Украине составит 18—19 градусов тепла, а днем воздух прогреется не более чем до +22. Но уже 7 сентября похолодает — среднесуточная температура упадет на четыре градуса — до +15, а днем термометры опустятся до 18 градусов тепла. Так будет три дня — до 9 сентября, после чего похолодание лишь усилится — до 8—9 градусов тепла ночью и 12—14 днем. Лишь в середине сентября на несколько дней в страну придет бабье лето — будет сухо и солнечно, а днем термометры покажут 19—21 градус тепла. Но с 17 сентября "жара" закончится, и до конца месяца температура пойдет на спад — до 17—18 тепла. Что касается осадков, то народный прогноз обещает относительно сухое начало осени. "Дождить в стране будет с 8 по 13 сентября и в конце месяца — в 26—29 числах", — предрекает Леонид Горбань.

ОНЛАЙН. С народным прогнозом солидарны и погодные сайты — жары в сентябре не будет, а среднемесячная температура во всех областях не поднимется выше +22 градусов. На западе средняя дневная температура составит +20, а ночная +12. Чуть теплее будет в центральных регионах страны — в среднем +19 днем и +12 ночью. В северных и восточных областях воздух будет прогреваться до +18 днем и +11 ночью. А теплее всего традиционно будет на юге — в среднем около +22 градусов днем, а ночью +15. При этом, согласно онлайн-прогнозам, начало сентября будет сухим, а после 15 числа начнутся затяжные дожди во всех областях, которые продлятся от трех до десяти дней.

СЕРЕДИНА ОСЕНИ. По расчетам народного синоптика, октябрь будет более холодным, чем сентябрь. Как рассказал "Сегодня" Горбань, первые две октябрьские недели почти каждый день будет идти дождь. В это время термометры покажут среднесуточную температуру 12—14 градусов тепла, а дневную — 15—17. Шестого октября похолодает — среднесуточная температура опустится приблизительно до +9, а дневная — до +12 градусов. В середине месяца украинцам придется достать теплую одежду — по словам Горбаня, 15 октября ожидаются первые заморозки. Учитывая, что средняя температура за сутки опустится до +5, ночью столбики термометров вполне могут упасть ниже ноля. Правда, так холодно будет всего пару дней — уже к 20-м числам октября воздух днем прогреется до 14—15 градусов тепла. Такая погода продлится до конца месяца, а в последние дни октября ударят ночные морозы — до трех градусов ниже ноля. Тогда же ожидаются дожди, которые, по мнению народного синоптика, могут перейти в мокрый снег.

БЛИЖЕ К ЗИМЕ. А вот ноябрь в Украине будет относительно теплым. "По моим расчетам, в ноябре температура будет чаще плюсовая, чем морозная", — утверждает народный синоптик. Правда, по его прогнозам, периоды заморозков в последний месяц осени все же будут — скорее всего, в конце ноября. Кроме того, в первых числах месяца будут идти проливные дожди почти во всех регионах страны. Но к декабрю в Украине будет сухо.