Президент подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей

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Петр Порошенко напомнил, что в 2014 году мобилизован снайпер получал 600 гривен в месяц, сегодня снайпер в зоне АТО получает около 600 гривен в день. Кроме того, поручено повысить уровень доплаты для военных, находящихся на первой линии в зоне АТО. «На первой линии сегодня уровень доплаты должна составлять 7,5 тыс. гривен до уровня обеспечения. И общее денежное обеспечение уже может составлять не менее 15 тыс. гривен. Кроме патриотизма, это очень мощная мотивация и адекватный ответ государства, заботится о своих военнослужащих », - отметил Петр Порошенко. Президент также добавил, что совместными усилиями с волонтерами удалось существенно улучшить уровень речевого, пищевого, медицинского, логистического обеспечения и вооружения.



Глава государства подчеркнул важность денежной компенсации семьям военных, погибших на передовой, и раненым защитникам. «Мы даже в этих тяжелых условиях приняли решение о том, что повышаем на 50% (денежную компенсацию - ред.) И семья получит более 1200000 гривен от государства - если это (гибель военного - ред.) Состоялось непосредственно в бою. Также на 50%, с 400 тыс. До около 640 тыс. Гривен (повысилась - ред.) Компенсация в случае инвалидности I группы », - рассказал Президент.



Петр Порошенко также подчеркнул важность обеспечить ветеранов АТО качественным лечением и предоставить возможность пройти реабилитацию, в том числе психологическую. Он отметил принципиальности позиции по улучшению уровня защиты и предоставления дополнительных льгот, независимо от уровня материального обеспечения семьи - бесплатное получение лекарств, медицинских услуг, 50% -ти скидка на оплату жилья, пользования коммунальными услугами и тому подобное.