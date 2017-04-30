Правительство обнародовало решение о механизме монетизации сэкономленных субсидий

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Напомним, Правительство на заседании 26 апреля принял решение о начале процесса монетизации субсидий. Правительственная инициатива коснется 1,5 млн. семей. Они смогут получить около 700 грн в качестве единовременной выплаты. Расчет выплаты учитывает экономию 150 кВт электроэнергии, которая используется на отопление, и 100 кубов газа.



В постановлении правительства отмечается, что после окончания отопительного сезона неиспользованная сумма субсидии для возмещения расходов на оплату услуги по централизованному отоплению (теплоснабжению), снабжению холодной и горячей водой и водоотводу, услуг по газо- и электроснабжению для индивидуального отопления (в случае использования природного газа / электрической энергии для индивидуального отопления) возвращается предприятием-изготовителем/исполнителем такой услуги в бюджет в полном объеме на основании акта расчета общего объема не использованных сумм субсидии.



«Часть неиспользованной суммы субсидии в эквиваленте, не превышающем стоимости 100 куб. метров природного газа или стоимости 150 кВт/ч электроэнергии, перечисляется на лицевой счет получателя субсидии в банковском учреждении или выплачивается через отделения почтовой связи ОАО «Укрпочта» на основании списков таких лиц, подающихся до 1 июня текущего года предприятиями - производителями / исполнителями услуг по газо-, электроснабжению в бумажном и электронном виде », - говорится в документе.



Кроме того, постановление содержит формулы расчета субсидий и перечень лиц, имеющих право на субсидии. При этом в документе отмечается, что получение денежной выплаты не влияет на право получения субсидии в будущем. Правило начисления пособия остается прежним: субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается исходя из среднемесячного совокупного дохода лица или семьи.