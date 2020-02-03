Началась регистрация на ВНО 2020

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В этом году участники ВНО имеют возможность сдать тестирования максимум по четырем учебным предметам.

В 2020 году ВНО традиционно будут сдавать будущие абитуриенты в учреждения высшего образования, а также выпускники старшей школы, ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые в этом году получают полное общее среднее образование и будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО.

Выпускники школ 2020 года сдают ГНА в форме ВНО по трем учебным предметам:

украинский язык и литература (часть теста по украинскому языку);

математика или история Украины (период ХХ - начало XXI века) - по выбору выпускника;

учебный предмет по выбору выпускника (математика, история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки).

Ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые в 2020 году получат полное среднее образование, сдают ГНА в форме ВНО по трем учебным предметам:

украинский язык и литература (часть теста по украинскому языку);

математика или история Украины (период ХХ - начало XXI века) - по выбору выпускника;

учебный предмет по выбору выпускника (математика, история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки).

Выпускники школ 2020 года, которые вступают в учреждения высшего образования, могут сдать тесты не более чем по 4-м учебным предметам:

украинский язык и литература (обязательно);

на выбор: математика, история Украины, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык, биология, география, физика, химия.

Выпускники школ прошлых лет, поступающих в учреждения высшего образования, могут сдать тесты не более чем из 4-х учебных предметов на выбор:

Украинский язык и литература, математика, история Украины, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык, биология, география, физика, химия.

Регистрация на ВНО

Выпускники школ, студенты профессионально-технических заведений и колледжей регистрироваться на прохождение ВНО в своем учебном заведении.

Выпускники прошлых лет могут зарегистрироваться самостоятельно и направить комплект регистрационных документов в один из региональных центров оценивания качества образования.

Регистрация участников ВНО продлится до 24 марта. Будущие участники тестирования, которые будут регистрироваться в учебных заведениях, должны выполнить процедуру до 17 марта 2020 года.

В 2020 году внешнее независимое оценивание начнется 21 мая тестированием по математике, также в мае выпускники школ сдадут тесты по украинскому языку и литературе и физике. ВНО по другим предметам пройдет с 1 июня по 15 июня.