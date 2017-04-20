Телерадиокомпания Сатурн

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Right arrow key Close «АПК-Информ: овощи и фрукты». Уже на данный момент некоторые хозяйства заявляют о полной потере урожая абрикосов, персиков, а также вишни и черешни.

По словам производителей, арктический циклон, который на данный момент накрыл Украину, привел к резкому снижению температур, особенно в ночной период. Кроме того, в большинстве регионов страны наблюдаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом персиковые, вишневые и черешневые деревья в южных и центральных областях как раз находились в периоде массового цветения.

«Именно по этим культурам мы и ожидаем наибольшего снижения производства, - комментируют ситуацию украинские садоводы. - В то же время, абрикосы и персики уже в большинстве регионов отцвели, однако резкие температурные перепады могут негативно сказаться на завязи, а обильные осадки только усугубляют ситуацию».

Пока фермеры активно пытаются противостоять стихии. По ночам они окуривают сады, чтобы таким образом нивелировать негативное влияние заморозков. При этом садоводы признаются, что пока делать даже предварительные оценки потери урожая косточковых еще слишком рано, поскольку, по прогнозам синоптиков, подобные погодные условия будут сохраняться на большей части территории Украины минимум до конца текущей недели.

Капризы небесной канцелярии пока не вызывают серьезных опасений у украинских производителей яблок. По словам садоводов, в большинстве регионов Украины яблоневые сады пока еще не начали массово цвести. Поэтому нетипичные для конца апреля заморозки и обильные осадки не приведут к существенным потерям урожая.

«Да, снег - это нехорошо, однако нет критических отрицательных температур, и, по прогнозам наш, регион могут обойти сильные заморозки, - комментирует ситуацию Виталий Курносенко, коммерческий директор компании «Садовое Кольцо» (Днепр). - Активное цветение яблоневых садов мы ожидаем на майские - поэтому серьезных угроз пока не видим. Но тщательно следим за погодой».

В то же время, фермеры южных областей только ожидают ухудшения погодных условий. Однако снижение температур у них также пока не вызывает особого беспокойства, поскольку в данном регионе яблоневые насаждения тоже еще не начали цвести массово.