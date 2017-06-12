Границу с Европой на 6 часов 12 июня пересекли более 1894 украинцев без виз

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Right arrow key Close Госпогранслужба.

"По состоянию на 6 часов 12 июня правом безвизовых путешествий уже воспользовались 1894 наших соотечественника. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС, а 22% - в пунктах пропуска для авиационного сообщения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наиболее оживленным направлением по-прежнему остается Польша. 63%, а это почти 950 украинцев, начали знакомство с Европой именно с этой страны.

"С начала года зафиксировано два отказа нашим гражданам в пересечении границы. В обоих случаях за прежние нарушения миграционного законодательства на территории стран ЕС", - сообщили в ГПСУ.

В воскресенье, 11 июня, вступил в силу безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.

Украинские граждане, являющиеся владельцами биометрических паспортов, могут путешествовать без виз в 26 стран ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии) и еще четырех стран, которые не являются членами Сообщества, но входят в Шенгенскую зону (Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).