Госрегулирование цен окончательно отменили: эксперты говорят об уже подорожавших капусте, яйцах и мясе, на очереди хлеб

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Right arrow key Close Сегодня. С этим фактом совпал резкий рост инфляции на еду — по данным Госстатистики, продукты подорожали в мае на 2,3%, а по подсчетам Нацбанка — на целых 4,7%!

Мнения экспертов продрынка расходятся: одни говорят, что госрегулирование не влияло на цены, поэтому его все равно надо было отменить, другие — что исчез психологический фактор, позволяющий хоть как-то умерить аппетиты торговли.

ЧТО ОТМЕНИЛИ. Напомним, впервые Кабмин приостановил госрегулирование цен в октябре 2016 года. Отмена ограничений торговых надбавок до 15% на социально важные товары (муку, макароны, крупы, мясо с костями, колбасу вареную 1 и 2 сорта, молоко, творог, сметану, масло, яйца, сахар, подсолнечное масло) должна была продлиться до января 2017-го, но ее продлили на неопределенный срок. И вот на днях вышло распоряжение об окончательной отмене.

Теперь цены стали свободными: то есть производители могут закладывать любую прибыль при формировании оптовой цены, а торговля может установить хоть 100%-ную надбавку к оптовой цене, если товар пользуется спросом.

Как разъясняет пресс-служба Кабмина, "пилот" показал, что приостановка госрегулирования мало повлияла на рост цен, поэтому его полная отмена упростит ведение бизнеса, увеличит конкуренцию и сформирует цену в зависимости от спроса и предложения на потребрынке.

Но это еще не все: отменены граничные цены и на хлеб соцсортов ("украинский" и батон), детское питание, наконец, на услуги на рынках (хозяева "базара" могут с продавцов брать любую цену за место).

ЭКСПЕРТЫ. Мнения специалистов по поводу отмены госрегулирования расходятся. По словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, продавцы и так обходили его. "Делали кукурузно-подсолнечные смеси, продавали отдельно мясо и отдельно супнаборы из костей, и т. д. Поэтому отмена госрегулирования правильная", — считает Охрименко.

У гендиректора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко другой взгляд. Он согласен, что объемы соцтоваров были небольшими и не влияли на рынок, но сказать, что госрегулирование бесполезно, нельзя.

"Оно было сдерживающим фактором. Производитель понимал, что если он резко повысит цены, то будет оштрафован, и цены более или менее сглаживались. Когда в августе 2016-го впервые озвучили идею отказа от госрегулирования, сразу же цены начали расти".

НА ЛЕТО. А вот традиционного летнего "провала" цен эксперты не ожидают. Дорошенко подсчитал, насколько в июне выросли цены на соцтовары. Например, свинина подорожала на 3,5 грн (+4%), или до 91 грн/кг, вареная колбаса 1 сорта — на 0,5 грн (0,7%), или до 66 грн/кг.

Больше всего прибавили капуста и яйца — рост, соответственно, на 4 грн за 1 кг (+42%) и на 3,5 грн/дес. (+34%), или до 13,5 грн за кило/десяток.

Не дешевеют и овощи, несмотря на лето, и молокопродукты. Наоборот, по информации агропорталов, помидоры даже подорожали в опте на 3—4 грн, или до 25—26 грн/кг.

Аналитик Украинской аграрной конфедерации Дмитрий Дейна объясняет дороговизну овощей затяжной весной и неожиданными заморозками. Эксперты сомневаются, что в этом году будет традиционная летняя дефляция.

"Цены не упадут из-за двукратного роста минзарплаты, так как это подняло себестоимость всей продукции", — говорит Охрименко.