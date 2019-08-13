Юный николаевский спортсмен Симур Мирзоев стал чемпионом мира по тхэквондо

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В субботу, 10 августа, в заключительный день кадетского Чемпионата мира по тхэквондо WT, который с 7 по 10 августа 2019 проводили в Ташкенте, николаевец Симур Мирзоев завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг.

- Симур Мирзоев успешно провел пять поединков, в том числе финальный, в котором со счетом 21:8 победил соперника из города Тайбэй (Тайвань). Чемпион мира - это высшее достижение спортсменов в возрасте до 15 лет. В этом Чемпионате принимали участие тхеквондисты 2005 - 2007 годов рождения со всего мира. В состав сборной Украины по тхэквондо вошли 20 спортсменов из семи областей. Николаев, кроме Симура Мирзоева, представляла Александра Лабузова (весовая категория - до 44 кг). К сожалению, в предпоследний день чемпионата, Александра со счетом 26:28 проиграла бой сопернице из Узбекистана, - отметил тренер спортсмена, Президент Николаевской областной федерации тхэквондо Григорий Хозяинова.

По итогам Чемпионата мира по тхэквондо WT среди кадетов, в командном зачете в мужских весовых категориях сборная Украины завоевала третье место из 53 стран.

По информации НОК Украины в Николаевской области