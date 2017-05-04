Юбилейный парусный сезон открылся в Николаевском яхт-клубе

Администрация Заводского района

2 мая в Николаевском областном яхт-клубе открылся юбилейный, 130-й парусный сезон. По случаю открытия сезона состоялось торжественное построение яхт.Всех присутствующих на празднике поздравили заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир, начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Александр Садовский, глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук, депутат Николаевского городского совета Вячеслав Карцев.В этот день в акватории яхт-клуба прошел Чемпионат области среди детей, посвященный открытию юбилейного сезона. В соревнованиях приняли участие 100 человек.Прошел конкурс детского рисунка «Я люблю парусный спорт». Победителей конкурса награждал член Национального союза художников Украины Дмитрий Артым.В малой кают-компании проходила выставка николаевских художников, посвященная Николаевском яхт-клуба и парусному спорту.Гостей праздника порадовал своим творчеством духовой оркестр областного Дворца культуры.