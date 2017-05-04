04Мая2017

Телерадиокомпания Сатурн

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Юбилейный парусный сезон открылся в Николаевском яхт-клубе

04 Мая 2017
Спорт
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2017 05 04 parusniy-seson
2 мая в Николаевском областном яхт-клубе открылся юбилейный, 130-й парусный сезон. По случаю открытия сезона состоялось торжественное построение яхт.

Всех присутствующих на празднике поздравили заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир, начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Александр Садовский, глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук, депутат Николаевского городского совета Вячеслав Карцев.

В этот день в акватории яхт-клуба прошел Чемпионат области среди детей, посвященный открытию юбилейного сезона. В соревнованиях приняли участие 100 человек.

Прошел конкурс детского рисунка «Я люблю парусный спорт». Победителей конкурса награждал член Национального союза художников Украины Дмитрий Артым.

В малой кают-компании проходила выставка николаевских художников, посвященная Николаевском яхт-клуба и парусному спорту.

Гостей праздника порадовал своим творчеством духовой оркестр областного Дворца культуры.

Администрация Заводского района

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