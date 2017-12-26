В первый день нового года пройдет «Забег мечты на 2018 метров»

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«Говорят, что мечта не сбывается просто так и нужно сделать что-то особенное для ее осуществления. Мы предлагаем ради мечты пробежать!» - объяснили свою задумку организаторы.

Участники встречаются возле памятника Тарасу Шевченко. Каждый получает стартовый номер, на котором пишет свою мечту, ради которой будет бежать.

На пробег приглашают всех сильных, выносливых и смелых николаевце!

Место проведения забега Шевченковский сквер (район Сухого фонтана, конечная остановка маршрута №43, напротив ДК Строителей).