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Телерадиокомпания Сатурн

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В первый день нового года пройдет «Забег мечты на 2018 метров»

26 Декабря 2017
Спорт
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2017-12-26-zabeg
В первый день нового года, 01.01.2018, в 12:00,  состоится первое магически-спортивное мероприятие нового года – «Забег мечты на 2018 метров.

«Говорят, что мечта не сбывается просто так и нужно сделать что-то особенное для ее осуществления. Мы предлагаем ради мечты пробежать!» - объяснили свою задумку организаторы.

Участники встречаются возле памятника Тарасу Шевченко. Каждый получает стартовый номер, на котором пишет свою мечту, ради которой будет бежать.

На пробег приглашают всех сильных, выносливых и смелых николаевце!

Место проведения забега Шевченковский сквер (район Сухого фонтана, конечная остановка маршрута №43, напротив ДК Строителей).

 

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