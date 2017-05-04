В Николаеве 6 мая временно перекроют движение транспорта по Ингульскому моста

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Маршрут колонны: парк «Народный Сад» - парк «Победы», ориентировочное время проезда с 11.30 до 13.00. 6 мая 2017.



Служба автомобильных дорог в Николаевской области просит с пониманием отнестись к ограничениям по поводу проведения данного спортивно-развлекательного мероприятия и, по возможности, скорректировать свое личное время и маршрут проезда данным участком.







Пресс-служба САД в Николаевской области