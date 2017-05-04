04Мая2017

Телерадиокомпания Сатурн

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В Николаеве 6 мая временно перекроют движение транспорта по Ингульскому моста

04 Мая 2017
Спорт
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Veloprobeg
В субботу, 6 мая, в связи с проведением велофестивалю "МыКолесо" в городе Николаеве, предполагается временное ограничение движения автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск по улице Пушкинской (от ул. Адмиральской к мосту ч / з р. Ингул), моста через реку Ингул и проспекта Героев Украины (от моста ч / з р. Ингул ко входу в парк «Победы») на период проезда колонны велосипедистов.

Маршрут колонны: парк «Народный Сад» - парк «Победы», ориентировочное время проезда с 11.30 до 13.00. 6 мая 2017.

Служба автомобильных дорог в Николаевской области просит с пониманием отнестись к ограничениям по поводу проведения данного спортивно-развлекательного мероприятия и, по возможности, скорректировать свое личное время и маршрут проезда данным участком.

 

Пресс-служба САД в Николаевской области

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