р. Ингул), моста через реку Ингул и проспекта Героев Украины (от моста ч / з р. Ингул ко входу в парк «Победы») на период проезда колонны велосипедистов.
Маршрут колонны: парк «Народный Сад» - парк «Победы», ориентировочное время проезда с 11.30 до 13.00. 6 мая 2017.
Служба автомобильных дорог в Николаевской области просит с пониманием отнестись к ограничениям по поводу проведения данного спортивно-развлекательного мероприятия и, по возможности, скорректировать свое личное время и маршрут проезда данным участком.
Пресс-служба САД в Николаевской области
В Николаеве 6 мая временно перекроют движение транспорта по Ингульскому моста
- 04 Мая 2017
- Спорт
р. Ингул), моста через реку Ингул и проспекта Героев Украины (от моста ч / з р. Ингул ко входу в парк «Победы») на период проезда колонны велосипедистов.