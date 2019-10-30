В это воскресенье в Николаеве стартует международный полумарафон - часть проспекта Центрального на 3 часа станет пешеходной

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Первый заместитель городского головы Владимир Крыленко напомнил, что Николаев второй год подряд принимает у себя масштабное, яркое спортивное мероприятие.

- Соревнования помогают нам стать более уверенными в себе, изменить свое отношение к жизни, а многим из нас - сделать первый, самый важный шаг к движению, - сказал Владимир Крыленко. - Уверен, что к полумарафону присоединится много николаевцев. Замечу, что в этом году для участия на разных дистанциях зарегистрировались больше людей, чем в прошлом. Приглашаем всех 3 ноября в 10 утра на Соборную площадь!

Маршрут полумарафона утвержден и согласован с правоохранительными органами. Патрульная полиция будет дежурить на проспекте Центральном и регулировать движение транспорта, чтобы избежать опасности для участников забега. Задействованы более 200 волонтеров, будет дежурить скорая.

Максим Кривенко рассказал, что мероприятие рассчитано на два дня. В субботу в Николаев прибывать участники из других городов, есть и иностранцы. В этот же день будут выдавать стартовые пакеты.

В воскресенье, 3 ноября, в половине десятого на площади Соборной запланировано торжественное открытие спортивного мероприятия.

Старт основного забега на дистанцию 21 км - в 10:00. Сопутствующие дистанции - 10 км, 5 км, эстафеты, корпоративные забеги для взрослых.

В связи с проведением полумарафона 3 ноября с 9:00 утра проспект Центральный от ул. Пушкинской до проспекта Богоявленского станет пешеходной зоной. Как правило, все участники преодолевают максимальное дистанцию в 21 км в течение трех часов. Поэтому, организаторы уверяют, что в 13 часов дня движение транспорта по проспекту восстановится!

Во второй половине дня стартуют детские забеги на 500 м и 100 м.

- В этом году, - отмечает Максим Кривенко, - очень большое количество юных участников. Преодоление дистанции, первые награды, радость побед - это то, что пробуждает любовь к спорту.

Завершит мероприятие забег на дистанцию «Первый километр» - для тех, кто хочет почувствовать энергию спорта.

Мероприятие в Николаеве - финальный полумарафон серии Гран-при этого года. Поэтому в нашем городе будут бежать ряд участников, которые в течение года преодолели все этапы соревнований. И именно в Николаеве победители получат заслуженные награды.

В полумарафоне примут участие известные спортсмены: участник Олимпийских игр, легкоатлет Игорь Русс, мастер спорта Украины, многократный чемпион Украины, чемпион Европы Богдан Семенович, мастер спорта международного класса Александр Матвийчук, неоднократный победитель соревнований по бегу, николаевец Юрий Грицак, мастер спорта международного класса Артем Козбан, мастер спорта международного класса Татьяна Велесова, неоднократная победительница беговых соревнований в Украине и Европе Наталья Семенович и другие.

Отдел информационного обеспечения департамента городского головы