«ТРИ ИГРЫ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ»

Строители из Киева смогли выбраться из непродолжительного кризиса по ходу второго круга сезона, когда в заявке резко стало всего лишь 7-8 игроков (покинули расположение Брендон Филдс и Кервин Бристол, также вышеупомянутый Макс Конате). Будем называть вещи своими именами — именно благодаря этому обстоятельству МБК «Николаев» и отпраздновал недавний успех на паркете зала «Надежда», хоть и с «валидольной» концовкой со счётом 72:69. Взяв некую паузу безоговорочные лидеры «будки» Генри Дугат (лучший по средним показателям передач (4,4) и подборов (5,1) и Руслан Отверченко (16 очков минимум за игру) продолжили оставаться играть в майках киевского клуба для защиты титула действующего чемпиона Суперлиги. С возобновлением их в составе подопечные Владимира Коваля оказались сильнее Харькова и Одессы, однако уступили более крепким Днепропетровску и вчера Южному, оставаясь на втором месте в таблице с разницей 15/6. 2:1 — счёт очных противостояний команд в пользу Киева.