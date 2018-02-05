«ТРИ ИГРЫ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ»

Запорожье, Черкассы и Киев — три города, в залах которых николаевские баскетболисты проведут следующие встречи. Соответственно — 10, 13 и 15 февраля. Время каждого из матчей упомянуты в мероприятиях официального паблика клуба, а также на других ресурсах клуба.
Запорожский коллектив под руководством Валерия Плеханова занимает последнюю строчку в итоговом рейтинге после сыгранных трёх кругов чемпионата с показателями в 3 победы и 18 поражений. Счёт очных противостояний в нынешнем сезоне — 3:0 в пользу МБК «Николаев». Алексей Щепкин (атакующий защитник) — лучший по набранным очкам в среднем за игру — 14,5. Валерий Анисимов (центровой) — минимум 4,9 подбора за матч. Эрнесто Ткачук (защитник) — 4,7 передач, занимает третье место среди всех пасующих Суперлиги. БК «Запорожье-ZOG» имеет серию из двух поражений к ряду. Привезя победу в матче с «Химиком» из выездного турне (Одесса и Южный), запорожцы уступили в домашних матчах «Авантажу-Политехнику» и «Днепру». С Днепропетровском и Харьковом подопечные Владимира Поляха с аналогичными исходами завершали игры. Итог — победа для одной из команд будет иметь сверхважное не только турнирное, а скорее психологическое значение, позволяющая выбраться из спада поражений.
«Черкасские мавпы» благодаря двум победам подряд в гостях над «БИПОЙ» и «Химиком» улучшают свои цифры в графе успешных и неудачных встреч, тем самым всё ближе подбираясь к действующему чемпиону турнира, расположившегося на втором месте в таблице. Именно девятого февраля в родных стенах команда под руководством Максима Михельсона будет принимать БК «Будивельник» и имеет возможность подобраться к конкуренту за вторую позицию в рейтинге с отставанием всего лишь в одну викторию. Результат этой игры повлияет на характер последующей после встречи с МБК «Николаев». К слову, Черкассы входят в число двух команд, которые смогли отобрать очки у лидера чемпионата БК «Днепр».
Капитан Александр Кольченко является лидером по набранным очкам не только в своей тим, но и во всей лиге в целом, вчера установив рекорд чемпионатов в 27 поинтов за половину (итоговые 34 балла). MVP минувшего олстара Шахид Дэвис набирает форму с каждой игрой — минимум 5,5 ребаундов. Плеймейкеры Оскар Белфилд и Виктор Бояркин раздают в среднем по 4 ассиста. Вдобавок в команду вернулся из Киева форвард Макс Конате, способный доставить хлопот любому сопернику. 2:1 — счёт очных противостояний в нынешнем сезоне в пользу Черкасс.
Строители из Киева смогли выбраться из непродолжительного кризиса по ходу второго круга сезона, когда в заявке резко стало всего лишь 7-8 игроков (покинули расположение Брендон Филдс и Кервин Бристол, также вышеупомянутый Макс Конате). Будем называть вещи своими именами — именно благодаря этому обстоятельству МБК «Николаев» и отпраздновал недавний успех на паркете зала «Надежда», хоть и с «валидольной» концовкой со счётом 72:69. Взяв некую паузу безоговорочные лидеры «будки» Генри Дугат (лучший по средним показателям передач (4,4) и подборов (5,1) и Руслан Отверченко (16 очков минимум за игру) продолжили оставаться играть в майках киевского клуба для защиты титула действующего чемпиона Суперлиги. С возобновлением их в составе подопечные Владимира Коваля оказались сильнее Харькова и Одессы, однако уступили более крепким Днепропетровску и вчера Южному, оставаясь на втором месте в таблице с разницей 15/6. 2:1 — счёт очных противостояний команд в пользу Киева.
Команду согласно календарю ожидают тяжёлые выездные игры. Для того, чтобы улучшить баланс побед и неудач, необходимо завершать поединки с положительным результатом.
источник: Николаевский баскетбольный клуб