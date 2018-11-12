Спортивные достижения николаевцев

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9-10 ноября в г.. Николаеве состоялся III этап Чемпионата Украины по гандболу среди женских команд суперлиги. ГК «Реал», в состав которой входят спортсменки НО ШВСМ, борющийся с ГК «Галичанка» из г. Львов, которая много лет является одной из сильнейших команд в Украине. Наша команда упорно противостоят соперникам.

10 ноября состоялся чемпионат области по тяжелой атлетике в спортивном комплексе ФОК на Намыве. Эти старты являются последними перед чемпионатом Украины среди ШВСМ, который состоится в декабре в г. Харькове. На соревнованиях спортсмены НО ШВСМ показали таки места: Сегляник Евгений - I место, Клименко Сергей - II (до 61 кг), Слободской Юрий - II место, Шиш Сергей - III (69 кг), Индичко Андрей - II место (до 81 кг), Вдов Петр - I место (89 кг), Середа Андрей - I место, Шинкаренко Александр - I (до 96 кг). Среди девушек на I месте Панасенко Ирина (55 кг). Спортсмены МОККДЮСШ имеют такие результаты: в.к. 61 кг 1 место - Алиев Никита, в.к. 73 кг 3 место - Ельников Владислав, в.к. 81 кг 1 место - Бесараб Владислав, в.к. 96 кг 2 место - Стрильчук Дмитрий в.к. 102 кг 1 место - Кубишкин Артур, в.к. 59 кг 2 место - Чан Чу-Мила Валерия, в.к. 64 кг 1 место - Билобаба Яна.

С 5 по 11 ноября в г. Житомир состоялся Чемпионат Украины по боксу среди молодежи, в котором спортсмены переменного состава НО ШВСМ заняли девятые места в своих весовых категориях.

С 9 по 11 ноября 2018 в г. Херсоне проходил Открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти ГРС И. Кулика. Николаевский спортсмен Латюк Никита боролся в весовой категории 86 кг и занял 3 место. В г. Тбилиси, Грузия с 6 по 12 ноября проходит Кубок мира по фехтованию на колясках. Команда Украины завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 5 бронзовых награды. В составе сборной команды Украины в соревнованиях приняли участие три спортсмена от Николаевского регионального центра «Инваспорт»: Науменко Олег, Позняк Татьяна и Сереженко Дмитрий. Науменко Олег получил бронзовую медаль в мужской шпаге категории В. Позняк Татьяна завоевала бронзовые награды в женской сабле категории В. Тренируют спортсменов - заслуженные тренеры Украины Яновский Г.Е., Дорошин А.С., Христик В.В.