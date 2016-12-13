Первая тренировка состоялась в новой фехтовальной школе в Николаеве

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Об этом сообщили в Николаевской ОГА.



Как отметил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, такие тестовые тренировки нужно в первую очередь для того, чтобы услышать мнение о качестве модернизированных фехтовальных дорожек непосредственно от тех, кто здесь будет заниматься - от спортсменов и тренеров. Он отметил, что Алексей Савченко лично контролирует процесс строительства и оснащения спортзала.



Строители учли предыдущие замечания и пожелания спортсменов. Так, вместо обычных бетонных дорожек, в фехтовальном зале уложат амортизированные - для предотвращения излишней нагрузки и травм у спортсменов.



Всего в спортзале будет насчитываться восемь фехтовальных дорожек, оборудованных с соблюдением современных стандартов. Это позволит вести всеукраинские сборы спортсменов, проводить соревнования на национальном и международном уровне.



Старший тренер Николаевской специализированной детско-юношеской спортивной школы Игорь Рощин отметил, что спортсмены действительно довольны качеством дорожек и специальным освещением:



«Сегодня у нас приоритет - не только воспитать, но и сохранить спортсменов. Поэтому необходимо создавать такую материально-техническую базу, которая наилучшим образом будет хранить их здоровье. Действительно, были учтены нюансы по укладки фехтовальной дорожки для того, чтобы сохранить и суставы, и возможности спортсменов на долгие годы спортивной карьеры. Особенность работы спортсмена-фехтовальщика - наличие маски. Поэтому освещение спортзала должно быть на самом высоком уровне - таким, чтобы не искажать видение дистанции, взаимодействия с противником. Мы видим, что освещение здесь действительно замечательное ».