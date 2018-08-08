Очередные спортивные достижения николаевцев

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В Глазго проходит первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. Это континентальные соревнования по синхронному плаванию, плавание, плавание на открытой воде, велоспорту, прыжкам в воду, гольфа, гребля, спортивной гимнастике и триатлону. Включены также соревнования по легкой атлетике, которые пройдут в Берлине.

6 августа воспитанник николаевской школы прыжков в воду Олег Колодий, который как и 16-летняя София Лискун представляют Луганскую область, принесли Украине четверо «золото» чемпионата.

Николаевец Виталий Константин выиграл чемпионат Украины по велоспорту среди юношей в командной гонке.

В Днепре состоялся чемпионат Украины по велоспорту среди юношей 2002-2003 годов рождения. В николаевцев две награды. Виталий Константин выиграл командный гонку на 50 км, а Максим Вареник финишировал вторым в индивидуальной гонке на 15 км. Велогонщики учатся в Николаевском высшем училище физической культуры, с ними работают тренеры Станислав Небаба, Виктор Калинчук, Елена Будовицька.