11Ноября2019

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Николаевский паралимпиец Игорь Цветов завоевал золото на Чемпионате мира по легкой атлетике

11 Ноября 2019
Спорт
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2019-11-11-cvetov
Николаевский спортсмен Игорь Цветов завоевал золото на Чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Соревнования продолжаются с 7 до 15 ноября. На Чемпионате мира - 1400 паралимпийцев из 122 стран.

«С мировым (и европейским) рекордом принес победу в беге на 200 м Игорь Цветов (T35) с результатом 23.04! Паралимпийский чемпион Рио-2016 вместе с тренером очень тщательно готовились к этому чемпионату, ведь на нем впервые участвует дисквалифицированная из-за допинговых скандалов российская сборная, спортсмены которой считались безоговорочными лидерами и рекордсменами в этой дисциплине. Но Игорь не дал ни единого шанса россиянам и получил мощную победу! Мало того, он побил российский рекорд на этой дистанции со значительным отрывом», - сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Отдел информационного обеспечения департамента городского головы

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