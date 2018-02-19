Николаевская спортсменка Елена Буряк - чемпионка мира по гребле на эргометре и обладатель очередного мирового рекорда

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

В 2017 году на I Всемирных играх Елена установила также мировой рекорд (6.22.1)

Кроме этого, 03-04 февраля в. Николаеве состоялся чемпионат Украины по гребле академической на эргометры (концепт-2). В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 10 областей Украины. Среди женщин I место заняла Елена Буряк - спортсменка Николаевской ШВСМ.