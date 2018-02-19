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Телерадиокомпания Сатурн

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Николаевская спортсменка Елена Буряк - чемпионка мира по гребле на эргометре и обладатель очередного мирового рекорда

19 Февраля 2018
Спорт
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2018-02-19-burak
18 февраля состоялся чемпионат мира в США по гребле на эргометры. Николаевская спортсменка Елена Буряк стала чемпионкой мира по гребле на эргометре и обладательницей очередного мирового рекорда. Ее результат 6.26.1 - World Best Time для женщин возрастной категории 30-39 лет. Об этом сообщили в управлении по делам физкультуры и спорта Николаевского горсовета.

В 2017 году на I Всемирных играх Елена установила также мировой рекорд (6.22.1)

Кроме этого, 03-04 февраля в. Николаеве состоялся чемпионат Украины по гребле академической на эргометры (концепт-2). В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 10 областей Украины. Среди женщин I место заняла Елена Буряк - спортсменка Николаевской ШВСМ.

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